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الأهداف الأساسية لقانون تبسيط المساطر الإدارية

منذ 40 دقيقة
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في ما يلي الأهداف الأساسية الخمسة للقانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية :

 

1 – وضع المبادئ العامة والأسس المنظمة للمساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمرتفقين بناء على طلبهم،

2 – تأطير المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمرتفقين بناء على طلبهم بآجال قصوى،

3 – ضمان حق المرتفق في الطعن في حالتي سكوت الإدارة أو ردها السلبي،

4 – اعتماد التبادل البيني للمعلومات والوثائق والمستندات بين الإدارات العمومية،

5- رقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالخدمات الإدارية.

(و م ع)

منذ 40 دقيقة
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