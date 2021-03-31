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الأهداف الأساسية لقانون تبسيط المساطر الإدارية
في ما يلي الأهداف الأساسية الخمسة للقانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية :
1 – وضع المبادئ العامة والأسس المنظمة للمساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمرتفقين بناء على طلبهم،
2 – تأطير المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمرتفقين بناء على طلبهم بآجال قصوى،
3 – ضمان حق المرتفق في الطعن في حالتي سكوت الإدارة أو ردها السلبي،
4 – اعتماد التبادل البيني للمعلومات والوثائق والمستندات بين الإدارات العمومية،
5- رقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالخدمات الإدارية.
(و م ع)