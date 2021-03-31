الأهداف الأساسية لقانون تبسيط المساطر الإدارية

في ما يلي الأهداف الأساسية الخمسة للقانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية :

1 – وضع المبادئ العامة والأسس المنظمة للمساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمرتفقين بناء على طلبهم،

2 – تأطير المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمرتفقين بناء على طلبهم بآجال قصوى،

3 – ضمان حق المرتفق في الطعن في حالتي سكوت الإدارة أو ردها السلبي،

4 – اعتماد التبادل البيني للمعلومات والوثائق والمستندات بين الإدارات العمومية،

5- رقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالخدمات الإدارية.

(و م ع)