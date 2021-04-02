نجمي: لشكر مستبد

قال إنه رفض إقالة وزير أثار ضجة وتحدث عن بيع تزكيات انتخابية

وصف حسن نجمي، المستقيل من عضوية المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، بالرجل المستبد، الذي ينفرد باتخاذ القرارات، ولا يستشير القيادة، ويحكم لوحده، غير عابئ بالقوانين التنظيمية والأساسية للحزب التي صوت عليها الأعضاء.

ونفى المتحدث نفسه، في تصريحات لـ “الصباح”، أن يكون سبب استقالته من المكتب السياسي، رفض لشكر منحه تزكية الترشح بمنطقته ابن أحمد (سطات)، التي خبرها ويعرف عنها كل شيء، مضيفا أنه كان يريد من الكاتب الأول إشراكه في اتخاذ قرار اختيار المرشح الأنسب بمنطقته، من بين أربعة أعضاء نزحوا من أحزاب أخرى، وعبروا عن نية الترشح باسم حزب “الوردة” وهو لا يعرف عنهم شيئا.

وأكد نجمي أنه، بخلاف الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، اتصل به أمين عام حزب آخر ليستشيره في قرار ترشيح شخص بالمنطقة، ومعرفة حظوظه في تحقيق الفوز في مواجهة منافسين آخرين، مضيفا أن صديقه اليساري يشتغل بمنطق التشاور بخلاف لشكر. وقال نجمي إن لشكر متقلب المزاج، موضحا أن قادة الحزب توافقوا، السنة الماضية، في اجتماع المكتب السياسي، على قرار طلب إقالة محمد بنعبد القادر، وزير العدل، المستوزر باسم حزب “الوردة”، بسبب الضجة التي أثارها دفاعا عن قانون تكميم الأفواه، الذي رفضه كل المغاربة.

وأضاف المتحدث نفسه أن طلب إعفاء وزير العدل، كان الهدف منه “المحافظة على مكانة الحزب جماهيريا، لأن الأفراد يمرون والحزب يستمر، فنقض لشكر وعده، وأصدر بلاغا يخالف ما سبق أن اتفق عليه الأعضاء”، مضيفا أن الذي يسعى لإرضاء آخرين من خارج الحزب، يخرب بيته ويفقده قوته وبريقه السياسي. وانتقد نجمي عدم تكليفه، كباقي زملائه، بأي مهام بالمكتب السياسي، وجمود اللجان، بخلاف باقي المؤسسات الحزبية التي تنشط كثيرا وتناقش كل القضايا المجتمعية، وتعبر عن موقفها منها، بل إنه لا يعلم بسير المشاورات التي جرت بين مكونات الأغلبية، إلا من خلال قادة أحزاب آخرين.

وبخصوص حديثه عن بيع التزكيات في حزبه، قال إنه تحدث عن الانتخابات السابقة، حين تمت مطالبة مناضل بالتوفر على أموال لخوض الانتخابات، لذلك لم يحصل على التزكية، وحصل عليها آخر.

ومقابل ذلك، قال مقرب من لشكر إن البعض يزايد على قيادة الحزب ولا يشتغل ويكرر الكلام، ولا يفيد الحزب.

أحمد الأرقام