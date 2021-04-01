حالة العود… العلاج المستعصي

إحصائيات تظهر صعوبة إدماج العائدين إلى ارتكاب أفعال جرمية رغم مجهودات تأهيل النزلاء

يقصد بمفهوم حالة العود قانونيا الشخص الذي عاد إلى الإجرام، بعدما أدين بموجب حكم سابق غير قابل لإجراءات الطعن، ولا تقوم حالة العود إلا بموجب العودة إلى ارتكاب الفعل الجرمي مجددا، وبالتالي يصبح العائد هو من يرتكب جريمة، بعدما صدر ضده حكم سابق بالإدانة ويترتب على ذلك ظرف تشديد العقوبة. وتواجه مختلف مصالح الضابطة القضائية سواء الدرك الملكي أو الأمن الوطني، حالات كثيرة وشاذة، لمجرمين يرتكبون الجرائم نفسها، كلما أنهوا عقوباتهم السالبة للحرية أو صدرت لفائدتهم قرارات بالعفو، رغم الإجراءات التي تتخذها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أو مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء. وتبذل مؤسسة محمد السادس مجهودات كبيرة لإعادة تكوين وتأهيل النزلاء بميزانية محترمة قصد إدماج النزلاء، ما بعد مرحلة السجن في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، لكن الإحصائيات التي تقدمها النيابة العامة في افتتاح السنوات القضائية تظهر صعوبة علاج العائدين إلى ارتكاب الأفعال الجرمية. ولاحترام القاعدة القانونية تشكل حالة العود ظرفا مناسبا لقضاة الأحكام بتشديد العقوبات الصادرة في حق هذه الشريحة من خلال مضاعفتها، والأمر نفسه بالنسبة لقضاة النيابة العامة الذين يلجؤون لاتخاذ قرارات الاعتقال الاحتياطي في حق المتورطين في الجرائم المرتبطة بحالة العود.

إنجاز: عبد الحليم لعريبي

دراسة: 3 % يعودون للسجن

إدماج نزيلة بعد ارتكابها 18 جريمة ومؤسسة محمد السادس لإعادة الإدماج تبذل مجهودات

كشفت دراسة أنجزتها المندوبية العامة لإدارة السجناء وإعادة الإدماج، قبل خمس سنوات، أن 3 بالمائة من النزلاء المفرج عنهم من المؤسسات السجنية يعودون إلى زنازينهم، بعد إعادة ارتكابهم جرائم جديدة.

وأكد مسؤول رفيع بمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء أن هناك بحثا أجري على شريحة من 6000 نزيل، فاكتشفت الدراسة أن نسبة 3 بالمائة هم من عادوا إلى المؤسسة السجنية، ومعناه يقول المسؤول، أن هؤلاء إذا حصلوا على الظروف المواتية فعدد منهم سينجح في مستقبله، عن طريق تثمين النزيل وجعله حاملا للمشروع.

وأشار المسؤول أن من ضمن القضايا التي نجحت فيها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، واستأثرت باهتمام كبير، نزيلة لها 18 حالة عود، واستطاعت المؤسسة إعادتها إلى سوق العمل والمجتمع.

وقال المسؤول نفسه بأن سياسة إعادة الإدماج «ناجحة»، وأعطت نتائج مهمة جدا، مضيفا أن هناك مخططا جديدا من أجل «مصاحبة جميع النزلاء في جميع السجون بدون استثناء»، و أن هناك أمثلة ضمنها المرأة التي ارتكبت 18 جريمة «ولم يسبق لنا أن استمعنا لها أو وضعنا أمامها الآليات لإعادة إدماجها، وحينما اصطحبناها وهيأنا لها جميع الظروف وقمنا بتكوينها، أصبح المثل يضرب بها في الحي التي تقطن فيه».

وشدد المسؤول أن النزيلة تشتغل حاليا مع مقاولة، وحتى النزلاء الذين لهم حالة العود محتاجون إلى الاستماع إليهم وإعادة تكوينهم، متسائلا في الآن ذاته، هل من الضروري أن يعود النزيل إلى المؤسسة السجنية؟، و»إذا أعدنا لهم الاعتبار والثقة في أنفسهم، سيصبحون حاملين لمشاريع إعادة إدماجهم»، مقرا أن المجتمع يجب أن يكون شريكا في هذه السياسة، كما يجب محو النظرة الدونية، وحتى المقاولة بدورها يجب أن تشغل هذه الشريحة على أساس أن أفرادها أعيدت تربيتهم وتكوينهم وتأهيلهم، بدل طلبهم نسخ السير الذاتية والسجلات العدلية، مشددا أن الأهم لا يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أنهم كانوا داخل المؤسسة السجنية.

وأوضح المتحدث ذاته أن هناك 20 ألف نزيل يستفيدون من التكوين والتأهيل، وأن 50 بالمائة من النزلاء احتياطيون، ولا تقوم المؤسسة بتكوينهم في البداية إلا بعد صدور أحكام قضائية ضدهم، منبها أن هناك نزلاء لهم مدد طويلة، ولا تقوم المؤسسة بتكوينهم كذلك، «فحينما يكون النزيل محكوما بعقوبات سجنية كبيرة، ننتظر قرب استكمال عقوبته، ونقوم بإدخاله في برنامج التكوين، ويمكن أن يستفيد من إعادة الإدماج. كما لدى المؤسسة يضيف المسؤول، تجارب في مصاحبة نزلاء في التعليم من الابتدائي حتى المستوى الجامعي.

وحول تغطية جميع المؤسسات السجنية، أضاف المسؤول أن البرنامج مفعل في 54 مؤسسة من أصل 75 مؤسسة، إلى غاية 2015، و أن الطموح كان منذ 2016 أن يعمم البرنامج على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أن ذلك يدخل في إطار سياسة بلاد وإرادة ملكية تريد أن تجعل من السجن فضاء لإعادة الإدماج.