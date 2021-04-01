“السر المدفون” على “دوزيم”

سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (الثلاثاء)، ابتداء من الساعة 11 ليلا و30 دقيقة، على موعد مع حلقة من مسلسل “السر المدفون” لمخرجه ياسين فنان، ومن تأليف جيهان بحار ونادية كمالي مروازي. ويعد المسلسل من الأعمال الدرامية البوليسية والرومانسية، وهو من بطولة نادية كوندة وسناء العلوي وأسامة بسطاوي (عثمان)، وعبد الإله عاجل (الحاج الوافي)، وعادل أبا تراب (إسماعيل)، وسلوى زهران (لبنى)، ونعيمة إلياس، وصالح بنصالح، وحميد نيدر، والطفل ريان موتيق.

وتدور قصة العمل حول مقتل عمر ابن الحاج الوافي التي ستظل غامضة ومسجلة ضد مجهول أكثر من عشر سنوات. ومع عودة عثمان الصديق المفضل لعمر إلى أرض الوطن، سيقوم الحاج الوافي أبو عمر بتوجيه أصابع الاتهام إليه وسيحاول بشتى الطرق تدمير عثمان وإبعاده عن حياته. ليفتح ملف القضية من جديد ويحاول مفتش الشرطة إسماعيل رفقة مساعدته لبنى كشف الستار عن القاتل الحقيقي، في قالب درامي غني بالأحداث المشوقة.

إ.ر