تأسيس نادي “الصايل” السينمائي

أعلن في أكادير عن ميلاد ناد سينمائي جديد يحمل اسم الراحل نور الدين الصايل. وحسب القانون الأساسي للجمعية، تتحدد أهداف النادي في “السعي إلى نشر وعي ثقافي مدني مواطن، ونشر ودعم الثقافة السينمائية والسمعية البصرية، من خلال المساهمة الفاعلة في المشهد السينمائي المغربي من خلال تنظيم لقاءات وعروض وتنشيط العمليات المواكبة للعمل السينمائي بالمدينة والإقليم والجهة، والمساهمة في النقاش العمومي حول الثقافة السينمائية، وعرض ومناقشة أفلام سينمائية بحضور طاقمها ونقاد ومهتمين”.

كما تسعى الجمعية إلى تكريم شخصيات وفعاليات من الميدان السينمائي والفني، و تنظيم أنشطة وحلقات تكوين وورشات وندوات حول السينما وكتابة السيناريو والنقد السينمائي، و تنظيم مهرجانات جهوية وطنية ودولية تتمحورحول السينما، و التعريف بالإصدارات السينمائية والإبداعية وتنظيم موائد مستديرة حولها، وتغطية ندوات ومهرجانات ومنتديات ولقاءات ثقافية وفنية وسينمائية، وإصدار نشرات داخلية وجرائد ومجلات ومواقع إلكترونية وكتب ومنشورات وأقراص مدمجة ذات طابع ثقافي وسينمائي، وتنظيم جولات للقافلة السينمائية، لنشر الفرجة السينمائية في المناطق التي تفتقد لدور العرض، إضافة إلى رحلات تثقيفية وتكوينية وترفيهية.

خالد العطاوي