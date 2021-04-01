ست سنوات لمقتحم بيت مسنة ليلا

أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا متهما وحكمت عليه بست سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، بجناية اقتحام مسكن الغير ليلا ومحاولة السرقة والسكر العلني البين.

وأوقفت فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للشرطة القضائية بأزمور، المتهم أثناء التحاقه بقسم المستعجلات بالمستشفى المحلي، لتلقي العلاج، عقب إصابته بجروح، بعدما تسلق جدار مسكن الضحية.

وسلمته الفرقة نفسها لمصلحة الديمومة وهو في حالة سكر بين، وتم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه. والتحقت المشتكية بالمصلحة نفسها، وأوضحت أن المتهم تسلق جدران منزلها ليلا وحاول سرقتها، ولم يعرضها لأي أعمال عنف أخرى.

واستمعت الضابطة القضائية إليه، بعد أن استرجع وعيه، فصرح أنه توجه إلى مركز سيدي علي بنحمدوش، واقتني قنينة من الخمر الأحمر وعاد إلى منزل والديه، واحتسى محتواها. وبعدما أحس بخلود أفراد عائلته للنوم، تسلل إلى الخارج، وتوجه نحو بيت جارتهم، بعدما قرر سرقته من قبل، وتسلق الجدران ونزل إلى بهوه، لكن صاحبته انتبهت إليه وتعرفت عليه.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)