الشعباني: السجون تكون المجرمين

> ما هي الأسباب التي تدفع بالمجرمين إلى إعادة ارتكاب جرائم جديدة بعد مغادرتهم السجن؟

> هذه القضايا عالجها علم الإجرام، كما أنها من الفصول التي تدرس في القانون، وهذه إشكالية يتدارسها الكثير من الباحثين، فالمسألة لم تعد مسؤولية القانوني من خلال سن مواد زجرية، ولكن هناك إشكالات في تنفيذ القانون، فالقضاة لهم سلطة اعتبارية أعطيت لهم تجعلهم يحكمون بأحكام مخففة، أو يتجاوزون ذلك بالشكل اللائق ويمتعون المجرمين ببعض الامتيازات التي يستغلونها لفائدتهم، وكأن السجون باتت جامعات لاستكمال التكوين في عالم الجريمة.

> وما هي العوامل وراء ذلك؟

> لما يغادر السجين السجن بدون تكوين علمي ولا آفاق مستقبلية، يحال على التشرد في الوقت الذي تتطلب فيه الحياة الكثير من الأمور، ويجب أن يعمل ويواجه الأبواب الموصدة في وجهه، لكن حينما يصطدم أنه صاحب سوابق وأن أرباب العمل لا يشغلون هذه الشريحة، وحتى العائلة تتخلى عنه وكذا أصدقاؤه، ويجد نفسه أمام أمر قاس جدا، يضطر للعودة إلى الانحراف الذي تؤدي به إلى السجن ويسقط في مفهوم العود، ولا بد أن نعالج هذه المسألة.

> لكن هناك برامج للتكوين وإعادة الإدماج تسهر عليها مندوبية السجون؟

> لا توجد هناك خلايا بحث ودراسات متخصصة في إعادة السجناء، وأنا شخصيا أجهل ما تقوم به هذه المؤسسات، وهنا يطرح تساؤل عن نوعية اللجن الثقافية والعلمية التي تؤطر هذه المؤسسات في غياب لعلماء الاجتماع والنفس، الذين يجب أن يشتغلوا مع السجون لمساعدة السجناء على اتخاذ الطريق السوي.

أنا متيقن أنه لا توجد خلايا متخصصة في ميدان علم النفس والاجتماع يسهر عليها المختصون، وحتى الفنانون والممثلون لا تتاح لهم الفرصة لاختيار المواهب داخل السجون. وهنا يكمن الخلل وعلينا أن نعالج المسألة من الأصل، ويجب أن نبحث عن العوامل النفسية التي تساعد على العودة لارتكاب جرائم جديدة.

* باحث في علم الاجتماع