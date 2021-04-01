الرهان… ضحايا الحظ العاثر

شباب وعاطلون وأرباب أسر متأزمة زبناء فوق العادة طمعا في ضربة حظ

“الناس فالناس والقرع فمشيط الراس”، مثل يصلح إسقاطه على مدمني الرهان، فإذا كان المواطنون متخوفين من تداعيات أزمة كورونا ويعملون جاهدين لتدبر قوتهم اليومي، فإن من يطلق عليهم باللغة العامية “القمارة” لا يهمهم سوى الحرص على نشاطهم اليومي في ملء ورقة اليانصيب والرهان الرياضي أو لعب “الكارطة”.

وأنت تتجول بمختلف شوارع العاصمة الاقتصادية، لا بد أن تثير انتباهك تجمعات كثيفة لأشخاص منزوين وسط مقاه أو محلات تجارية أو أكشاك، قبل أن تكتشف بمجرد اقترابك أنها محلات للقمار.

تلاميذ وقاصرات

من خلال جولة لطاقم “الصباح” بعدد من مقاهي وأكشاك القمار بالعاصمة الاقتصادية، لاحظ سماح أرباب تلك الفضاءات ومسيريها، لمجموعة من القاصرين وتلاميذ المؤسسات التعليمية بالدخول، وهو ما يشجع رجال الغد على ترك مقاعد الدراسة والوقوع في مستنقع الإدمان على القمار، وما يصاحبه من مخدرات وانحلال خلقي.

ومن الأمور الخطيرة التي تستدعي ضرورة تدخل المصالح الأمنية لحماية الأبناء، تحول محلات القمار إلى فضاء لتجمع المشتبه فيهم، الذين يتربصون بحسناوات لاستغلالهن جنسيا وبشباب في عمر الزهور لاستدراجهم إلى أنواع أخرى من الإدمان، سواء في ما يتعلق باستهلاك المخدرات أو استخدامهم مروجين مقابل عمولات.

الإدمان بنون النسوة

بعد أحاديث طويلة عن مواضيع متعددة حتى لا نكشف الخلفيات الحقيقية لوجودنا، انتقلنا بطريقة ذكية إلى موضوع القاصرات باستعمال جملة “وامافهمتش كيفاش كتروا هاذا القاصرات وولاو كيزاحموا الدراري على القمر؟” وهو التساؤل الذي استدرج الزبون، وبدأ في الكشف عن حكاية “القاصرات القمارة» دون أن يدري.

يقول الشاب العشريني الذي يدمن على القمار، إنه من خلال التنقل بين عدد كبير من المقاهي والأكشاك، اكتشف كيفية إدمان النساء وعدد من ربات البيوت، قبل أن يكشف أن الأخطر يتمثل في توافد تلميذات في عمر الزهور على تلك الفضاءات إلى أن أصبحن وسيلة لاستقطاب الزبناء مراهقين وشيبا وشبابا، فبداية القصة جاءت نتيجة تلبية الفتاة لدعوة عشيقها من أجل قضاء وقت بمقهى، وبعد قضاء وقت ممتع بين الحبيبين، تعود القاصر وهي مزهوة بما عاشته داخل ذلك الفضاء المظلم من أجواء رومانسية وتدخين للشيشة واحتساء مشروبات طاقية.

وبمجرد أن تجتمع بصديقاتها المقربات تحكي لهن بشغف وبالتفصيل عن مغامراتها، وهو ما يثير غيرتهن وفضولهن لخوض التجربة، خاصة أن ثمن الخدمة لا يكلف سوى دراهم معدودة، إن كانت الفتاة ترغب في تحقيق أرباح خيالية دون انتظار مصروف الجيب من الأب، قبل أن تجد القاصر وكذا النسوة المدمنات أنفسهن مدمنات على القمار، وما يرافقه من تداعيات على استقرارهن المالي والأسري وتهديد لشرفهن، فأمام الإدمان يمكن أن تضحي المدمنة بأي شيء غال في سبيل تحقيق هوسها، الذي لا يقبل الجدال والتأجيل.

محل قمار لكل مواطن

محل قمار لكل مواطن، شعار يصلح برنامجا لاستقطاب المهووسين بألعاب الحظ، بعد أن أضحت أحياء العاصمة الاقتصادية تحت سيطرة عدد من المحلات والمقاهي والأكشاك التي تبيع الوهم للراغب في الربح السريع.

وأنت تمر بالأحياء الشعبية والراقية بالبيضاء، لا بد أن يثير انتباهك طابور المصطفين الذين يجلسون على الرصيف، أو فوق دراجاتهم الهوائية أو النارية، أو داخل سياراتهم، وهم منهمكون في تعبئة أوراق “القمرة”.

استقطاب الشركاء

كشف نزار (اسم مستعار)، شاب عشريني، طالب بمؤسسة للتكوين المهني، أنه مباشرة بعد إدمانه، بدأ هو الآخر في البحث عن شريك له في لعب أوراق الحظ، بهدف التخفيف من مصاريفه اليومية التي يصعب تدبرها في ظل الوضعية الاجتماعية التي يمر منها، خاصة أنه مازال يتابع دراسته، مضيفا “وجدت صديقين لي وصديقة وبدأت أغريهم بركوب مغامرة القمار من أجل تحقيق الاستقلال المالي وللتخفيف من الأسئلة الحارقة للأبوين جراء كل طلب مد بالمال، إلى أن اقتنعوا بالفكرة وبدأنا نشترك في اللعب”.

وأوضح نزار أن استقطاب شركاء جدد ليس رغبة في الإضرار بهم، وإنما هدفه بالدرجة الأولى تقاسم مصاريف الإدمان، نظرا لكلفتها الكبيرة، وهو ما لا يستطيع توفيره في ظل حالته الاجتماعية التي لا تسمح له بتحمل عبء مصاريف استهلاك التدخين وإدمان القمار وجلسات المقهى التي لا يمكن له الإقلاع عنها.

ضحايا بعد فوات الأوان

«ما عقنا حتى فات الفوت»، «بديتها ضحك وساليتها بمصائب السيزي والبطالة”، من بين العبارات المفزعة التي تكشف حكايات بطعم الألم لأناس دخلوا عالم القمار بخطوات صغيرة، انطلقت في الوهلة الأولى بعلة “أجي نجربو حظنا غير بهاد الوريقة”، قبل أن يجدوا أنفسهم محاصرين وسط نفق مظلم، بعد أن تم اصطيادهم بطعم الطمع في ربح غير مشروع.

شباب وشابات في مقتبل العمر، وكهول ونساء وقعوا في فخ الإدمان على ألعاب القمار، دخلوه بفعل الإغراء والبحث عن الربح السريع، واستحال عليهم الخروج منه، بعد أن أدركوا أنهم وقعوا بين أنياب شركات تتاجر في بيع الوهم.

مبارك عمره خمسيني يكتري غرفة بحي ليساسفة، صرح أنه منذ سبع سنوات وهو يقامر، والحي الذي يسكنه توجد به ثلاث مقاه للقمار، كانت أول صلة له بهذا المجال هو رفقة السوء. فقد عمله بسبب القمار وباع أثاث بيته، ففارقته زوجته وابنه وتنكر له جل أفراد أسرته.

وليس مبارك من كان حظه سيئا، بل فؤاد الشاب الثلاثيني وجد نفسه يعيش البطالة، بعدما فقد عمله وأصبح منبوذا في حيه، بسبب تهرب رفاقه منه، خشية أن يطلب منهم مساعدات مالية، أو يكرر توسلاته المتعلقة باقتناء سجائر لا يمكن الإقلاع عنها.

محمد بها