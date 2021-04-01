حضور قياسي لعرب إفريقيا في “الكان”

غياب منتخبات كبيرة أبرزها جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية وأنغولا وزامبيا

يشهد كأس إفريقيا المزمع تنظيمه في الكامرون، مطلع السنة المقبلة، حضورا قياسيا للمنتخبات العربية.

وعزز تأهل المنتخب السوداني لكأس أمم إفريقيا، الحضور القوي للمنتخبات العربية في المنافسة الأقوى بالقارة السمراء.

ونجحت ستة منتخبات عربية في نيل بطاقة العبور إلى “كان” الكامرون، وهي المغرب وتونس ومصر والجزائر وجزر القمر والسودان، مع احتمال تأهل المنتخب الموريتاني، إذا تمكن من الفوز على إفريقيا الوسطى.

ونجح المنتخب السوداني في الفوز على جنوب إفريقيا، أول أمس (الأحد)، بهدفين لصفر، في المباراة التي جرت لحساب الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

يذكر أن المنتخب الوطني سيواجه نظيره السوداني، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، التي ستنطلق في 31 ماي المقبل.

وتغيب عن النسخة المقبلة لـ “الكان” منتخبات كبيرة، في مقدمتها جنوب إفريقيا، المنهزم أمام السودان، في الجولة الأخيرة، وزامبيا الذي احتل الصف الأخير في مجموعته، إضافة إلى الكونغو الديمقراطية وأنغولا اللذين احتلا على التوالي الرتبتين الثالثة والرابعة في المجموعة “د”، وأخيرا ليبيا، الذي احتل الرتبة الأخيرة في المجموعة “ج”.

نور الدين الكرف