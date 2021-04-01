اعتقال مروج مخدرات بسيدي بنور

أوقفت عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن سيدي بنور، السبت الماضي، مروج مخدرات يلقب بـ»ولد ربيعة» والبالغ من العمر 27 سنة من ذوي السوابق.

وعلمت «الصباح» أن إيقاف المروج، الذي يعتبر واحدا من أشهر مروحي المخدرات بالمنطقة، ومبحوثا عنه بموجب مذكرات بحث على الصعيد الوطني على خلفية اتهامه بترويج المخدرات، جاء بعد ورود اسمه بعدة مساطر مرجعية، إثر إيقاف مستهلكين بحوزتهم كميات من الشيرا.

وأضافت المصادر، أن العناصر الأمنية تمكنت خلال هذا التدخل من حجز سكينين من الحجم الكبير، ودراجة نارية كان يستعملها المروج وشريكه في ترويج المخدرات، إضافة إلى حجز كمية كبيرة من الشيرا. وبعد إشعار النيابة العامة المختصة بابتدائية سيدي بنور، أمرت عناصر الضابطة القضائية بوضع المعنيين بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث وتقديمهما أمام وكيل الملك من أجل التهم الموجهة إليهما.

أحمد سكاب (سيدي بنور)