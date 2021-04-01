الأندية خارج المكتب الجامعي

مشروع النظام الأساسي يكتفي بتمثيلية العصب والمدربين والحكام واللاعبين احتراما لمبدأ فصل السلط

يستبعد المشروع الجديد للنظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تمثيلية الأندية من مكتبها المديري، تنفيذا لمبدأي فصل السلط، ومنع التمثيلية المزدوجة.

وعلمت “الصباح”، أن الفصل 25 من النظام الأساسي لجامعة الكرة، تضمن تعديلات جوهرية، تتعلق بتمثيلية الأندية في المكتب المديري المقبل، إذ ألغيت تمثيلية ثلاثة أعضاء من أندية القسم الوطني الأول، واثنين من القسم الوطني الثاني، ومثلهما من أندية الهواة.

وبررت جامعة الكرة هذا التعديل، برغبتها في محاربة التمثيلية المزدوجة لأندية في المكتب المديري، بحكم أنها ممثلة من قبل العصب الاحترافية والهواة وكرة القدم المتنوعة والنسوية، في الوقت الذي حافظ الفصل ذاته، على تمثيلية المدربين واللاعبين الدوليين ورؤساء العصب.

كما تهدف الجامعة من خلال هذا المشروع، إلى تطبيق مبدأ احترام فصل السلط، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاختلالات المرصودة من قبل لجنة مراقبة تدبير الأندية، التي يفرض عليها القانون رفع التقارير إلى المكتب المديري للبت فيها، ومن الطبيعي ألا يكون في الوقت ذاته مسؤولا عن اتخاذ قرارات ضد أندية ممثلة في تركيبته.

وتأتي هذه الإصلاحات في النظام الأساسي، لمنح صلاحيات أكبر على المدى المتوسط والقريب للعصب، وتنازل المكتب المديري عن بعض اختصاصاته، من أجل تسهيل عملية تدبير المنافسات الرياضية، والعمل على البت في مجموعة من الملفات المتعلقة بالممارسة الرياضية من قبلها.

ومن المقرر أن تعمل العصب على تغيير أنظمتها الأساسية، لإقرار مجموعة من التعديلات، ومنحها صلاحيات أكبر، وهو التوجه الذي أكدته مجموعة من الأندية الوطنية، أبرزها الرجاء الرياضي والفتح الرياضي، بعد أن طالبت بمنع تمثيلية الأندية بالمكتب المديري، لأنها تتنافى مع أغلب التشريعات الرياضية في العالم.

صلاح الدين محسن