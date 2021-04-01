فك لغز اختفاء فتاتين قاصرين بوزان

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس بتنسيق مع نظيرتها بمدينة وزان، الخميس الماضي، من تحديد مكان فتاتين قاصرين تبلغان من العمر 13 سنة و15، شكلتا موضوع بحث لفائدة العائلة تم تسجيله لدى مصالح الأمن الوطني بوزان.

وكانت مصالح الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بوزان قد تفاعلت، بجدية كبيرة، مع بلاغ تقدمت به أسرتا الفتاتين المختفيتين، الثلاثاء 23 مارس الجاري، بعد مغادرتهما منزل أسرتيهما في ظروف غامضة، فتم تعميم البحث الميداني على الصعيد الوطني في حق المصرح باختفائهما، وذلك قبل أن تتمكن عناصر الشرطة من العثور عليهما، بتنسيق مع ذويهما بحديقة عمومية بمدينة مكناس.

وقد تم تسليم الفتاتين المختفيتين لأفراد أسرتيهما، وما زالت الأبحاث والتحريات متواصلة من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس بتنسيق مع الشرطة القضائية بوزان تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لتغيب الفتاتين المذكورتين عن بيتي أسرتيهما.

حميد بن التهامي (مكناس)