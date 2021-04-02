بوجاد: أنتظر فرصتي بالمنتخب

حارس يوسفية برشيد أكد أن حراسة مرمى الفريق في أياد آمنة

قال الحارس محمد بوجاد، إن يوسفية برشيد قادر على احتلال رتبة متقدمة في البطولة، إذ يتوفر على عناصر متمرسة وأخرى شابة. وأوضح بوجاد في حوار مع «الصباح»، أن مرمى يوسفية برشيد في أياد آمنة، وتألقه كان منتظرا، مضيفا أن توقف البطولة لن يؤثر على اللاعبين. وتمنى بوجاد الحصول على فرصة بالمنتخب الوطني، مبرزا أنه سيعمل بجد في المباريات المقبلة. في ما يلي نص الحوار:

ما سر تألقك مع يوسفية برشيد؟

تألقي مع يوسفية برشيد استمرار للعطاء الذي قدمته رفقة الفرق التي لعبت لها، إذ أتوفر على إمكانيات جيدة وتجربة ميدانية مهمة، وأجتهد دائما في التداريب، وأحترم المواعيد، وأطبق كل ما أتلقاه من الأطر التقنية، إضافة إلى الأجواء المريحة ببرشيد التي ساهمت أيضا في مساري الناجح.

هل لمدرب حراس المرمى نصيب في التألق؟

نتوفر على مدرب الحراس مصطفى ملين، رفقة الصغير المخلوفي، إذ نستفيد من خبرتهما وتجربتهما، ونطبق تعليماتهما في الملاعب، إذ استفدنا كثيرا منهما، إضافة إلى التنافسية الشريفة مع الحسين الشاذلي وصلاح الدين شهاب، والحارس الشاب المهدي الحريري، والجدية والانضباط والتركيز.

ما السر في استقبالك لأهداف قليلة هذا الموسم؟

يتوفر يوسفية برشيد على عناصر جيدة في الدفاع، في مقدمتها عتيق شهاب ومراد كعواش وهشام التايك ويوسف شينة، إلى جانب التجربة التي راكمتها رفقة عدة فرق، ما ساهم في استقبال أهداف قليلة في البطولة، ويتوفر الفريق على أحسن خطوط الدفاع، إذ تلقى ستة أهداف في تسع مباريات.

هل يمكن اعتبار حراسة مرمى يوسفية برشيد في أياد آمنة؟

تماما، لأن يوسفية برشيد يتوفر على حراس مرمى بخبرة كبيرة، وبمستويات عالية، ولديهم تجربة ميدانية طويلة، وأنا واحد منهم، لذا فإن حراسة مرمى الفريق في أياد آمنة، ولا خوف عليها، بدليل ما تحقق هذا الموسم، في انتظار المزيد من التألق والنجاح خلال الدورات المقبلة في البطولة.

هل يوسفية برشيد قادر على احتلال رتبة متقدمة؟

حققنا صحوة كبيرة في المباريات الأربع الأخيرة، إذ حصد الفريق ثماني نقاط، من فوزين على نهضة بركان والفتح الرياضي، وتعادلين أمام سريع وادي زم والرجاء الرياضي، وكلها نتائج محفزة، ما يعني أنه بإمكاننا المنافسة على احتلال أحسن رتبة في تاريخ يوسفية برشيد.

وماذا عن إشراك عناصر متمرسة وأخرى شابة؟

ينهج يوسفية برشيد طريقة جيدة في المزج بين العناصر المجربة والشابة، امتدادا لما قام به في السابق، بدليل أن الموسم الجاري يشهد وجود منير موقنية وأشرف حميدو وأمين جيوكي، الذين خاضوا عددا من المباريات، وكانوا في المستوى، واستفادوا من حضور لاعبين بخبرة ميدانية كبيرة.

يبدو أنكم مرتاحون في ترتيب البطولة؟

ما زلنا في بداية المشوار، وينتظرنا المزيد من العمل والعطاء، والتعامل مع كل المباريات بشكل جيد، واستثمار النتائج المحققة لحد الآن، إذ نمتلك 12 نقطة، ولم ننهزم سوى مرة واحدة أمام الوداد الرياضي، لحساب الدورة الأولى. كل الظروف مهيأة للظفر بمقعد جيد في البطولة.

هل غيابكم عن المنافسة سيؤثر على خطكم التصاعدي؟

لن نتأثر من هذا التوقف، لأننا عشنا المرحلة نفسها قبل خوض المباريات الأربع الأخيرة، عندما توقفت البطولة أربعين يوما، لأننا سنستثمر الظرفية بشكل جيد، من خلال التكثيف من الحصص التدريبية، مع خوض بعض المباريات الودية.

وماذا عن مستحقات اللاعبين ؟

نتوصل بالرواتب الشهرية، ومنح المباريات في حينها، إذ صرفت لنا هذه المستحقات المالية، آخرها منحة التعادل أمام الرجاء الرياضي، إذ يسعى المكتب المسير إلى تحفيز اللاعبين، وإذكاء حماسهم، وحثهم على مواصلة التألق في البطولة، ونسعى لإسعاد مكونات يوسفية برشيد باحتلال رتبة متقدمة.

يظهر أنك متعطش لحمل ألوان المنتخب الوطني…

كل لاعب أو حارس مرمى يرغب في مجاورة المنتخب الوطني، وبالنسبة إلي فإني سأواصل التألق وترك بصمات واضحة رفقة يوسفية برشيد في البطولة، وبما أنه لكل مجتهد نصيب، سيأتي يوم سأحقق فيه هذا الطموح الذي ينتابني منذ مدة، وحينها سأكون في الموعد.

أجرى الحوار: عبد العزيز خمال (برشيد)

في سطور

الاسم الكامل: محمد بوجاد

تاريخ ومكان الميلاد: 25 فبراير 1988 بالبيضاء

مركزه: حارس مرمى

خريج مدرسة تكوين الرجاء الرياضي

الفرق التي لعب لها: الرجاء الرياضي والتكوين المهني واتحاد المحمدية وشباب الحسيمة وسريع وادي زم ومولودية وجدة.

التحق هذا الموسم بيوسفية برشيد