فريق نسوي بآسفي دون منحة

استغرب رجاء الزهور لكرة القدم النسوية حرمانه من منحة المجلس البلدي لآسفي.

ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح» فإن إدارة الفريق قررت مراسلة مجلس المدينة من جديد، لتبرير إقصائه من المنحة، في وقت تم صرفها لفائدة عدد من الأندية الأخرى.

وكشف مصدر مسؤول أن المجلس الجماعي اشترط على الأندية التوفر على اعتماد وزارة الشباب والرياضة، لإدراجها ضمن لائحة المستفيدين من الدعم المخصص للأندية في السنة الجارية، علما أن هذا الشرط يتوفر عليه رجاء الزهور، الممارس في القسم الثاني للبطولة الوطنية.

وقال مصدر من الفريق إن مصاريفه ارتفعت بشكل كبير، خصوصا بعدما فرض عليه قطع مسافات طويلة إلى بعض المدن البعيدة، مثل الداخلة، مؤكدا أنه يعول بشكل كبير على دعم المجلس الحضري، لتغطية جزء من مصاريفه السنوية.

وأكد مصدر مقرب من المجلس الجماعي أنه قام فعلا بصرف المنح المخصصة لفائدة أربع جمعيات وأندية رياضية بالمدينة، حاصلة على اعتماد الوزارة الوصية، مشيرا إلى أن رجاء الزهور سيستفيد بدوره من المنحة، إذا كان ملفه مكتملا، ويتوفر على هذا الاعتماد، الذي أصبح شرطا أساسيا تفرضه وزارة الداخلية.

حسن الرفيق (آسفي)