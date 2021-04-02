18 لاعبة في تجمع المنتخب بالمعمورة

وجه الفرنسي رينالد بيدروس، مدرب المنتخب النسوي لكرة القدم، الدعوة إلى 18 لاعبة للدخول في تجمع إعدادي، أول أمس (الاثنين)، بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة، استعدادا للاستحقاقات القارية المقبلة.

واقتصرت اللائحة على اللاعبات الممارسات بالبطولة الوطنية، بالنظر إلى عدم تزامن توقيت التجمع الإعدادي، مع فترة الاتحاد الدولي لإجراء مباريات دولية، إذ يستمر التجمع إلى غاية الجمعة المقبل، إذ ضمت 13 لاعبة من الجيش الملكي.

وضمت اللائحة خديجة الرميشي وسهام بوخامي وفاطمة تاكناوت وغزلان شباك ونجاة بدري وسناء مسودي وابتسام جريدي وعزيزة رباح وغزلان شهيري وفاطمة الزهراء دحموس ونوهيلة بنزينة وزينب الرضواني وصوفيا بوفتيني (الجيش الملكي) وسكينة وهابي (نجم المستقبل) وأسيا زوهير(شباب أطلس خنيفرة) وإيمان عبد الأحد وضحى احمامو (اتحاد طنجة) ورانيا سالمي (أطلس 05).

ص. م