الانتخابات تشعل الصراع بمديونة

عجل اقتراب موعد الاستحقاقات المقبلة بإشعال فتيل الصراعات الانتخابية بمديونة (نواحي البيضاء)، سيما بين الأصالة والمعاصرة، ورئيس جماعة سابق، جرى عزله خلال الولاية الجماعية الحالية، بعدما حاولت بعض الجهات الضغط على المسؤولين الأمنيين بمفوضية الشرطة بالمدينة، في نزاع مع مواطن، أصيب بجروح في عينه، قصد الزج به رهن تدابير الحراسة النظرية، سيما أنه من المتعاطفين مع حزب رمز «الجرار»، لكن يقظة النيابة العامة بالمحكمة الزجرية لعين السبع أربكت حسابات المسؤول الحزبي، الذي انتقل، حاليا، من لون سياسي إلى آخر، وحاول جاهدا «استرجاع» نفوذ غاب عنه منذ سنوات خلت، وجعلته يغير لونه السياسي في ظروف ما زال يكتنفها الغموض.

وتعيش مديونة، منذ انتخابات 2009، على صفيح ساخن، بعدما تمكن حزب الأصالة والمعاصرة من السيطرة على المجلس الجماعي للمدينة، والحصول على مقعد برلماني، فضلا عن تعريته مجموعة من الملفات المتعلقة باختلالات تدبير المال العام، وعجلت بحلول لجان مختلفة للافتحاص والتدقيق في ملفات كبرى، بالإضافة إلى ملفات أخرى، وكانت من نتائجها إدانة برلماني ورئيس جماعة سابق بالحبس النافذ، بعدما حوكم بخمس سنوات سجنا نافذا من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.

ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن رئاسة صلاح الدين أبو الغالي للمجلس الجماعي بمديونة باسم الأصالة والمعاصرة، في منتصف الولاية الحالية، مكنت الرئيس الشاب من جلب عدد مهم من المشاريع التنموية للمدينة، وإعطائها مكانة تليق بأبنائها وسكانها، وأثارت نوعا من الارتباك لدى عدد من الخصوم السياسيين، ما دفع بعضهم إلى محاولة إقحام العناصر الأمنية في صراع انتخابي، ومحاولة الزج بمواطن جرى الاعتداء عليه في السجن، بعدما قضى المسؤول الحزبي، الذي غير لون الحزب في ظروف تطرح عليها علامات استفهام، (قضى) أياما رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن الفلاحي علي مومن في ملف ما كان يعرف بـ «الفيول».

سليمان الزياني (مديونة)