أربعة أفلام مغربية في مالمو

تشارك في مسابقتي الأفلام الطويلة والقصيرة وشرادي في لجنة التحكيم

أعلن منظمو مهرجان مالمو للسينما العربية عن لائحة الأفلام المشاركة في الدورة 11، بين سادس و11 أبريل المقبل، ومنها أربعة أفلام مغربية.

وسيشارك في المهرجان الذي ينظم بالسويد “خريف التفاح” للمخرج محمد مفتكر، و”في زاوية أمي” للمخرجة أسماء المدير في مسابقة الأفلام الطويلة، و”برج الصمت” للمخرج محمد عواض، و”عايشة” للمخرج زكريا نوري في مسابقة الأفلام القصيرة.

ولن تقتصر المشاركة المغربية على الأفلام، إذ تضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة ليلى شرادي.

وسيعرض في المهرجان نفسه 40 فيلما (15 فيلما طويلا و25 فيلما قصيرا)، من إنتاج 11 دولة عربية، مع شراكات إنتاجية من سبع دول أوربية، موزعة على المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة 12 فيلما، ومسابقة الأفلام القصيرة 17 فيلما، إضافة إلى ثلاثة أفلام في برنامج ليال عربية، وثمانية أفلام قصيرة في برنامج من تنظيم مؤسسة السينما العربية.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة المخرجة الفلسطينية نجوى نجار، والممثلة والمخرجة السعودية فاطمة البنوي، والإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، وكاتب السيناريو المصري تامر حبيب. أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، فتتشكل من المخرجة والمنتجة اللبنانية مانو نمور، والمخرجة المصرية ماجي أنور، والناقد الجزائري فيصل شيباني، والناقد البحريني طارق البحار، والممثل الإماراتي منصور الفيلي.

ويفتتح المهرجان فعالياته بفيلم “الرجل الذي باع ظهره” للمخرجة كوثر بن هنية، وتضم مسابقة الأفلام الطويلة، فيلم “200 متر” إخراج أمين نايفة (فلسطين، السويد، إيطاليا، قطر، الأردن)، و”تحت السماوات والأرض” إخراج روي عريضة (فرنسا، لبنان)، و”جزائرهم” إخراج لينا سويلم (فرنسا، الجزائر، سويسرا، قطر)، و”حد الطار” إخراج عبد العزيز الشلاحي (السعودية)، و”حظر تجول” إخراج أمير رمسيس (مصر)، و”غزة مون آمور” إخراج عرب وطرزان ناصر (فلسطين، فرنسا، ألمانيا، البرتغال، قطر)، و”المدسطنطي” إخراج حمزة عوني (فرنسا، تونس، قطر)، و”نحن من هناك” إخراج وسام طانيوس (لبنان)، و”الهربة” إخراج غازي الزغبيني (تونس).

وتضم مسابقة الأفلام القصيرة “أميجدالا” إخراج دانا عبد الصمد (لبنان)، و”توك توك” إخراج محمد خضر (مصر)، و”حاجز” إخراج داليا نمليش (لبنان)، و”الحد الساعة خمسة” إخراج شريف البنداري (مصر)، و”حفة تمر” إخراج هاشم حسن (السودان)، و”الحمام” إخراج أنيسة داود (تونس)، و”حياة” إخراج ميرفت مدني كمون (تونس)، و”الخد الآخر” ساندرو كنعان (مصر)، و”الخمار الأسود” إخراج ايه جيه آل ثاني (قطر)، و”ستاشر” إخراج سامح علاء (مصر، فرنسا، قطر، بلجيكا)، و”الست” إخراج سوزانا ميرغني (السودان)، و”سهرة مع ليلي” إخراج هيا الغانم (الكويت)، و”شرائط ذاوية” إخراج ريدا فنيش (لبنان)، و”الهدية” إخراج فرح نابلسي (فلسطين)، و”هيمنغواي” إخراج غيث وليث العدوان (الأردن).

ومن المنتظر أن تعرض أفلام مهرجان مالمو للسينما العربية على منصة “MAFF Play” إلكترونيا، وبين عروض تقليدية في قاعة “بانورا”، يسمح فيها للحد الأقصى من الجمهور الذي تسمح به السلطات الصحية السويدية، وستلي عرض أغلب الأفلام نقاشات مع فريق الفيلم تقام بشكل مباشر عبر منصة “ماف بلاي” وتظل متاحة للمشاهدة خلال أيام المهرجان.

خ. ع