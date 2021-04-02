صبري غاضب

أبدى الفنان المصري سمير صبري دهشته من استبعاده المتكرر من لجان تحكيم مهرجانات السينما، رغم تاريخه الطويل وإجادته أكثر من لغة أجنبية، بينما تتم الاستعانة ب “فتيات” حسب وصفه من الجيل الجديد للممثلات لا يملكن تاريخا فنيا ولا ثقافة ولا خبرة.

وأضاف سمير صبري في حفل تكريمه ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية “كنت دائما أسأل عن سبب غيابي عن المهرجانات المصرية ولماذا لا يتم طرح اسمي في لجان التحكيم، وفي المقابل تتم الاستعانة بممثلات من الجيل الجديد ليست لديهن ثقافة أو خبرة أو دراية باللغة الأجنبية”.

الرومي تستعد لحفلها بمصر

بدأت الفنانة ماجدة الرومي أولى بروفات استعدادا لحفلها في حديقة قصر القبة الرئاسي المصري، إذ ستخضع لخمس بروفات كل واحدة تمتد لثلاث ساعات، لضمان خروج الحفل بشكل يلائم مشاركتها كأول مطربة تقدم حفلا داخل القصر الرسمي.

وتعد الرومي أول مطربة عربية تقدم حفلا غنائيا مع الأوركسترا، كما تقرر للمرة الأولى ضم أصوات نسائية إلى الكورال، ومن المخطط أن تقدم الرومي للمرة الأولى أغنيتها الجديدة “بيروت”، إضافة إلى 16 أغنية بعضها من الأغاني الوطنية المشهورة في التراث المصري من قبيل “حي على الفلاح”، و”احلف بسماها”، و”على باب مصر”.