عبد النباوي: مدونة القيم مدخل لتخليق وتحصين القضاة

الرئيس المنتدب قال إن الانتخابات المقبلة يجب أن تكون عنواناً لانخراط القضاة في إصلاح العدالة

وضع محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خارطة الطريق لتدبير المرحلة المقبلة في تكريس استقلال السلطة القضائية، خلال حفل تنصيبه في منصبه الجديد إلى جانب الحسن الداكي، الوكيل العام لمحكمة النقض.

وقال في كلمة ألقاها أمس (الثلاثاء)، إن القضاء مستأمن على حقوق وحريات الأفراد والجماعات، وعلى المساهمة في توفير شروط النزاهة والشفافية وتخليق الحياة العامة، ولذلك «سنسعى بكل الوسائل الممكنة والمشروعة إلى تحسيس القضاة بدورهم الدستوري في هذا الإطار، وسنفتح حوارات مع المسؤولين القضائيين والمحاكم، ومع الجمعيات القضائية لتفعيل هذا الدور، وسندعم كل المبادرات الرامية لتطبيقه»، مضيفا أنه سيتم العمل على توجيه المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى التمسك بالمعايير الأسمى في إسناد المسؤوليات للقضاة، ودعم الأدوار التأطيرية للمسؤولين القضائيين، بما يلزم من تكوين وتحسيس لازمين لتقوية دورهم في تسيير المحاكم والإشراف على عمل القضاة.

واستأثرت مدونة القيم، التي صدرت أخيرا، بحيز مهم من خطابه، إذ أكد أنه سيتم تعميمها على قضاة المملكة وتنظيم لقاءات دراسية بشأنها، وستكون من بين أول البرامج التي سيسعى إلى تنفيذها بتعاون مع المسؤولين القضائيين والجمعيات المهنية للقضاة، باعتبارها مدخلا لتخليق مهنة القضاء وتحصين القضاة من بعض الممارسات الماسة بشرف المهنة ووقارها، مشددا على أن مهمة التخليق تسائل جميع القضاة، الذين يجب أن يستحضروا بشأنها، المبادئ الأساسية للعدل القائمة على استقلال القضاء وحياده وتجرده، ومراعاة مبادئ العدل والإنصاف، والحرص على نزاهة الأحكام وجودتها، وصدورها في زمن معقول، وتوفير شروط المحاكمة العادلة، واحترام أخلاقيات وأعراف وتقاليد مهنة القضاء، والالتزام بوقارها والحفاظ على شرفها، وهي مقومات متوفرة لقضاة المملكة، ويتعين فقط التنبيه إلى احترامها والتحسيس المستمر بضرورة الحفاظ عليها.

وأشار عبد النباوي إلى أن رئاسة الملك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تدعو القضاة إلى التعامل مع هذا المجلس، بما يلزم من الاحترام الواجب لمؤسسة دستورية تحمي حقوقهم وتحرص على قيامهم بواجباتهم. و»لذلك لابد من التفكير المشترك في وضع قواعد للتعامل مع المجلس، وتدبير كيفية إصغائه لتظلمات وطلبات القضاة، والتماسات جمعياتهم المهنية، والدفاع عن حقوقهم وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية»، آملا أن تكون انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية للولاية المقبلة، والتي يتعين إجراؤها بعد بضعة أشهر من الآن، عنوانا لانخراط قضاة المملكة في مسلسل إصلاح العدالة، الذي يقوده الملك، وذلك بالتقيد بالمبادئ الدستورية والتقاليد القضائية في التنافس الحر الشريف، الذي سيفضي إلى اختيار قضاة يجسدون أسمى مبادئ الشرف والكرامة والنزاهة، ويضعون مصلحة القضاء فوق مصلحة القاضي، ويجعلون من القاضي النزيه رمزا للقضاء، ويكونون قادرين على إعطاء صورة مشرفة على قضاء المغرب في هذا الزمن المليء بالتحديات الكبرى.

أما الحسن الداكي، الوكيل العام لمحكمة النقض، رئيس النيابة العامة، فأكد أنه مقتنع بالقيام بكل ما تمليه هذه المرحلة التاريخية من جهود لفائدة العدالة المغربية قائم وفي سبيل تحقيق ذلك، مشيرا إلى عزمه على العمل مع الرئيس المنتدب، وإلى جانبه، لمواصلة تكريس وتوطيد استقلال السلطة القضائية بكل معانيها السامية، بالحرص على ضمان ترسيخ مبدأ التنسيق والتعاون مع كل السلط المعنية، تفعيلا لمضامين دستور المملكة سيما في مادته الأولى ومع كل الفاعلين في مجال العدالة، خدمة لمصلحة الوطن والمواطن.

وشهد حفل التنصيب حضور الرئيس السابق مصطفى فارس الذي أثنى المسؤولان القضائيان على خصاله، وعلى ما قدمه على امتداد الأربع سنوات الماضية في تكريس استقلال السلطة القضائية.

كريمة مصلي