مباراة ترتيب الأوراق

المنتخب يلعب دور الحكم في مواجهة شكلية أمام بوروندي

يلعب المنتخب الوطني دور الحكم، عندما يواجه نظيره البوروندي، اليوم (الثلاثاء) بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، انطلاقا من الثامنة، لحساب الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية، المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا بالكامرون 2022.

وسيكون المنتخب الوطني حاسما في تحديد المتأهل الثاني لكأس أمم إفريقيا عن المجموعة الخامسة، التي يتصدرها ب11 نقطة، إذ أن الفوز على بوروندي سيمنح بطاقة التأهل، سواء لموريتانيا، الثاني بست نقاط، أو إفريقيا الوسطى، الرابع بأربع نقاط.

ورغم أن مباراة بوروندي تعد شكلية بالنسبة إلى المنتخب الوطني، بما أنه ضمن تأهله، إلا أنه سيحاول انتزاع النقاط الثلاث، لإنهاء منافسات المجموعة الخامسة دون هزيمة، والارتقاء في سلم الترتيب العالمي، الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ويراهن وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، على استغلال المباراة، لتصحيح بعض الهفوات المرتكبة أمام موريتانيا، الجمعة الماضي، والتي جعلته أمام موجة من الانتقادات بسبب العرض الباهت المقدم من قبل بعض اللاعبين.

وينتظر أن يختبر خاليلوزيتش بعض العناصر البديلة، نظير سفيان رحيمي وأيوب الكعبي وسفيان شاكلا، مع إمكانية الاعتماد على يوسف العربي وعادل تاعرابت ومنير حدادي وآدم ماسينا ويحيى جبران، لمنح فرصة إضافية للوافدين الجدد، قبل الحسم في مؤهلاتهم الفنية والبدنية.

وتعهد خاليلوزيتش بتقديم عرض مختلف أمام بوروندي، سيما أن المباراة ستجرى في أجواء مغايرة وعلى أرضية جيدة، خلافا لما كان عليه الحال في مباراة موريتانيا.

في المقابل، سيلعب منتخب بوروندي الكل للكل من أجل العودة بنقاط الثلاث، حتى يضمن تأهله وصيفا للمجموعة الخامسة، خصوصا في حال تعثر موريتانيا أمام منتخب إفريقيا الوسطى.

ويقود الحكم الكامروني نكوا بليز ويوفن المباراة بمساعدة مواطنيه رودريغ مينيي ورونالد بيجوه.

خاليلوزيتش يتمسك بزياش وحكيمي

رفض وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، السماح لحكيم زياش وأشرف حكيمي، بمغادرة معسكر مركز محمد السادس بالمعمورة، ضاحية سلا، بعدما أصر فريقاهما تشيلسي الإنجليزي وأنتير ميلان الإيطالي على الالتحاق بهما.

وأصر خاليلوزيتش على بقاء اللاعبين إلى ما بعد نهاية مباراة بوروندي، اليوم (الثلاثاء)، والتي يتوقع أن يشارك فيها زياش وحكيمي أساسيين، ليقطع الطريق على بعض الأندية الأوربية، التي تسعى للضغط على المنتخبات الإفريقية، من أجل تسريح لاعبيها قبل الآجال المحددة، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وعلمت «الصباح» أن العرض الباهت للأسود أمام موريتانيا جعل الناخب الوطني يتمسك بجميع أساسيي المنتخب الوطني، أملا في تحقيق فوز مقنع على بوروندي، لإعادة الثقة إلى الجمهور.

مدرب بوروندي: سنقاتل

قال جيمي نداييزي، مدرب منتخب بوروندي، إنه لن يتنازل عن انتزاع النقاط الثلاث أمام المنتخب المغربي اليوم (الثلاثاء)، رغم إجراء المباراة خارج الملعب.

وأضاف نداييزي، الذي يغيب عن المباراة بسبب كورونا، أن الفوز على المنتخب المغربي غير مستبعد، لتوفر منتخب بلاده على لاعبين متميزين، وتابع «سنقاتل الأسود بشراسة، حتى نضمن تأهلنا إلى نهائيات كأس إفريقيا بالكامرون 2022».

وأكد مدرب بوروندي في تصريحات صحافية، أن اللاعبين مطالبون بالدفاع عن كامل حظوظهم لانتزاع بطاقة التأهل رغم صعوبة المهمة، مضيفا أن المنتخب الوطني يتوفر على لاعبين متمرسين قادرين على تغيير نتيجة المباراة في أي لحظة.

وخاض المنتخب البوروندي آخر حصة تدريبية، أمس (الاثنين)، على أرضية ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، للاستئناس بأرضيته، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

رئيس الاتحاد البوروندي: غياب المدرب غير مؤثر

أكد ريفيريان نديكوريو، رئيس اتحاد بوروندي لكرة القدم، أن الاستعدادات عادية، رغم غياب المدرب جيمي ندايزيي، بسبب إصابته بفيروس «كورونا»، مشيرا إلى أن منتخب بلاده يتوفر على طاقم تقني موسع.

وأضاف نديكورو أن بوروندي يتوفر على مجموعة من المدربين المؤهلين، وبإمكانه خوض مباراة المنتخب المغربي دون نقص، موضحا أن الفوز في المباراة، يقربه من التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم، المقرر إجراؤها في الكامرون.

واستبعد مدرب منتخب بوروندي من خوض مباراتي إفريقيا الوسطى، الجمعة الماضي، ومباراة المنتخب المغربي، اليوم (الثلاثاء)، بعد أن جاءت تحاليل الكشف عن فيروس «كورونا»، التي خضع لها إيجابية، رفقة عميد منتخب بلاده سايدو بيراهينو.

صراع ثلاثي على بطاقة الوصيف

بوروندي وإفريقيا الوسطى مطالبان بالفوز وموريتانيا الأقرب للتأهل

تملك منتخبات بوروندي وموريتانيا وإفريقيا الوسطى، حظوظا في التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم، عن المجموعة الخامسة من التصفيات، التي حسم تصدرها المنتخب الوطني المغربي.

وتتنافس المنتخبات الثلاثة على البطاقة الثانية عن المجموعة الخامسة، خلال الجولة الأخيرة من تصفيات المجموعة الخامسة، إذ يوجد المنتخب الموريتاني في الرتبة الثانية برصيد ست نقط، وفي حال فوزه على إفريقيا الوسطى في المباراة، التي تجمعهما، اليوم (الثلاثاء)، سيحسم تأهله دون انتظار نتيجة مباراة المنتخب المغربي وبوروندي.

وبإمكان المنتخب الموريتاني التأهل وحسم البطاقة الثانية عن المجموعة الخامسة، في حال تعادله أمام إفريقيا الوسطى، شريطة انهزام بوروندي أمام المنتخب الوطني، أما في حال فوز بوروندي، فسيتأهل إلى النهائيات، المقرر إجراؤها في الكامرون السنة المقبلة، وهي الحالة الوحيدة التي يمكن من خلالها منتخب بوروندي التأهل إلى النهائيات.

أما بالنسبة إلى منتخب إفريقيا الوسطى، فعليه الفوز في جميع الأحوال للتأهل، مع هزيمة أو تعادل منتخب بوروندي أمام المنتخب المغربي، أما في حال فوز المنتخب المغربي، فإن البطاقة الثانية ستحسم بين منتخبي موريتانيا وإفريقيا الوسطى، خلال المباراة التي تجمعهما، اليوم (الثلاثاء)، انطلاقا من الثانية ظهرا.

ويتصدر المنتخب المغربي المجموعة الخامسة برصيد 11 نقطة، حققها من ثلاثة انتصارات وتعادلين، ويأتي المنتخب الموريتاني في الرتبة الثانية برصيد ست نقط، ثم منتخب بوروندي بخمس نقط، وأخيرا منتخب إفريقيا الوسطى برصيد أربع نقط.

إنجاز: عيسى الكامحي وصلاح الدين محسن