رمضان يضع الكرة في ورطة

وجدت العصبة الاحترافية لكرة القدم والعصبة الوطنية لكرة القدم هواة، نفسيهما مضطرتين لبرمجة أغلب مباريات القسم الثاني للبطولة الاحترافية وجميع مباريات الهواة نهارا في رمضان المقبل.

وفي المقابل، تم إيجاد مخرج لبطولة القسم الأول، من خلال برمجة المباريات ليلا، بحكم توفر الملاعب على الإنارة، على أساس توزيع المقابلات التي تجرى في توقيت واحد على قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون.

وتقرر إجراء جميع دورات القسم الأول التي تصادف رمضان في العاشرة ليلا، من الدورة 12 إلى غاية الدورة 15، فيما ستجرى أغلب مباريات القسم الثاني في عز الصيام (الرابعة عصرا)، شأنها شأن جميع أندية الهواة، التي ستجري مبارياتها في التوقيت نفسه.

وحذر أطباء من إجراء المباريات أثناء الصيام، بفعل تعرض أجسام اللاعبين للجفاف، وانهيار مخزون الطاقة، ما قد يؤدي إلى مشاكل صحية، قد تشكل خطرا على سلامة اللاعبين.

وتعود أندية القسم الأول إلى التباري نهاية الأسبوع الجاري، بعد توقف ثلاثة أسابيع، إذ تفتتح المباريات المتبقية من الدورة العاشرة بمواجهة اتحاد طنجة والجيش الملكي الجمعة المقبل في الخامسة والربع، تليها مباراة حسنية أكادير وسريع وادي زم في السابعة والنصف.

تجرى ثلاث مباريات السبت المقبل، بين المغرب التطواني ونهضة الزمامرة في الثالثة، والدفاع الجديدي وشباب المحمدية في الخامسة والربع، ويوسفية برشيد والمولودية الوجدية في السابعة والنصف، فيما تختتم الدورة بمباراة المغرب الفاسي والفتح الرياضي الأحد المقبل في الثالثة.

وتجرى أولى دورات رمضان أيام 15 و16 و17 و18 أبريل المقبل في العاشرة مساء، فيما تجرى الدورة 13 أيام 23 و24 و25 من الشهر نفسه في التوقيت ذاته، والدورة 14 أيام 29 و30 أبريل وفاتح وثاني ماي، والدورة 15 أيام سابع وثامن وتاسع ماي.

وفي كأس العرش ستجرى المباريات بعد الإفطار (العاشرة مساء)، باستثناء مباراة رجاء بني ملال وحسنية أكادير التي تجرى في الثالثة والنصف، وذلك أيام رابع ماي وخامس ماي وسادس ماي، فيما تجرى المباراة المؤجلة عن ثمن النهائي بين سريع وادي زم والوداد الرياضي الثلاثاء 20 أبريل المقبل في العاشرة ليلا.

عبد الإله المتقي