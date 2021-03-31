بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع التوازن

استهلت بورصة البيضاء تداولاتها ، المتعلقة باليوم (الأربعاء) ، على وقع التوازن ، حيث سجل مؤشرها الرئيسي”مازي” 11.518,29 نقطة.

فبعد الافتتاح سجل مؤشر “موروكو ستوك أنديس”، (MSI20)، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، 938,86 نقطة، كما سجل ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر ، 9.366,22 نقطة .

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، ربح مؤشر “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” ، 0,09 في المائة ، ليستقر في 10.507,48 نقطة ، كما ارتفع “إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد” بنسبة 0,06 في المائة مسجلا 9.852,54 نقطة.

أما المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″، فقد استقر في 875,81 نقطة ( زائد 0,04 في المائة).