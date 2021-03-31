180 مليون درهم لمشروع تأهيل “سوق الأحد” بأكادير

بلغت الكلفة الاجمالية للأشغال الخاصة بمشروع تأهيل المركب التجاري “سوس الأحد” في أكادير، ما مجموعه 180 مليون درهم.

وقد صادق مجلس جهة سوس ماسة خلال دورته العادية لمارس الجاري على ملحق لاتفاقية شراكة يتم بموجبها رصد مبلغ مالي إضافي من أجل إتمام الأشغال الخاصة بهذا المشروع، حيث تبلغ القيمة المالية لهذا الملحق 20 مليون درهم.

وسيتقاسم الشركاء في مشروع تأهيل “سوس الأحد” هذا المبلغ المالي الإضافي بما قدره 5 ملايين درهم بالنسبة لمجلس جهة سوس ماسة، و5 ر7 مليون درهم بالنسبة للجماعة الترابية لأكادير، وستساهم شركة العمران سوس ماسة بمبلغ 5 ملايين درهم، وحددت مساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في 5 ر2 مليون درهم.

وتفيد الاتفاقية المبرمة في هذا الشأن أن مساهمة شركة العمران سوس ماسة في الموارد المالية الإضافية ستكون عبر تخفيض نسبة أتعابها المحددة في المادة الثامنة من الاتفاقية من 7 في المائة، على 14 ر4 في المائة من التكلفة الإجمالية للمشروع.

يذكر أن الاتفاقية الأولى لمشروع تهيئة المركب التجاري “سوق الأحد” بأكادير حددت التكلفة الاجمالية لإنجاز هذا المشروع في استثمار مالي بقيمة 160 مليون درهم.