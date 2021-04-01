لاعبو وفاق آسفي يضربون

امتنع لاعبو وفاق آسفي، المنتمي إلى القسم الثاني هواة، عن خوض حصصهم التدريبية خلال الأسبوع الماضي، مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية.

وتابع المتحدث نفسه أن اللاعبين متشبثون بمواصلة مقاطعة التداريب، رغم الوعود التي تلقوها من المكتب المسير، للتعجيل بتسوية مستحقاتهم بمجرد توصل الفريق بمنحة المجلس الجماعي لآسفي أو الشطر الثاني للمنحة الجامعية.

وأفاد عبد القادر العجيل، رئيس الفريق، أنه تدخل لدى اللاعبين، وقدم لهم وعودا بحل المشكل في أقرب وقت، مؤكدا أن الفريق يعيش ضائقة مالية كبيرة، وأن المسؤولين يلجؤون إلى الاكتتاب في ما بينهم، لتدبير مصاريف المباريات وصرف بعض المستحقات.

وأكد الرئيس أن فريقه قدم ملفه لدى المجلس البلدي، ولقي طلبه موافقة من أعضائه، ومن المرجح أن يتوصل بمنحة قدرها 120 ألف درهم في غضون أسبوع.

واعتبرت مصادر مقربة من الفريق أن المنحة هزيلة، بالمقارنة مع المنح التي تخصصها مجموعة من المجالس المنتخبة للفرق الموجودة في ترابها، والتي تتجاوز 60 مليون سنتيم.

يشار إلى أن وفاق آسفي أنهى مرحلة الذهاب في المركز العاشر برصيد 18 نقطة، جمعها من فوزه في خمس مباريات وتعادله في ثلاث.

حسن الرفيق (آسفي)