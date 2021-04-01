مدرب يطالب بإلغاء “قانون ماندوزا”

طلب محمد أستاذ، المدرب المستقيل من تدريب النادي الرياضي لأزرو، تدخل فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، من أجل إبطال قانون المدرب، الذي اقترحته ودادية المدربين برئاسة عبد الحق ماندوزا، والقاضي بعدم السماح للمدرب الاشتغال مرتين في الموسم نفسه، خصوصا بأقسام الهواة.

وبرر أستاذ طلبه بالظروف الاجتماعية الصعبة التي يعانيها أغلب المدربين بعد فك ارتباطهم بأنديتهم.

وأرجع أستاذ استقالته إلى غياب الظروف الجيدة لمواصلة العمل بنادي أزرو، وأبرزها التصدع الكبير داخل المكتب المسير، ومحاربة الرئيس من قبل بعض المسيرين، إضافة إلى المشاكل المالية التي يتخبط فيها النادي، الممارس في القسم الثاني هواة شطر الشمال، ما دفع أغلب لاعبي الفريق لعدم الحضور إلى الحصص التدريبية.

واستنجد الفريق بعبد الرزاق الحمدوشي بموجب عقد يمتد إلى نهاية الموسم.

وسبق للحمدوشي أن قاد نادي أزرو إلى تحقيق الصعود للقسم الوطني الثاني هواة شطر الشمال، كما أشرف على تدريب مجموعة من الفرق، أهمها النادي المكناسي وفتح الناظور.

ويحتل النادي الرياضي لأزرو الرتبة الأخيرة في سبورة الترتيب بسبع نقاط.

خ. م (أزرو)