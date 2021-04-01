الحبس لموظف اختلس أموالا

حكمت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، على موظف ببنك، بسنة واحدة حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة، بتهمة “اختلاس وتبديد أموال عامة”، لاستيلائه على ملايين السنتيمات من وكالة يديرها واكتشفت وجود نقص في ماليتها ما دفعها إلى تقديم شكاية ضده.

ووقفت لجنة للتفتيش على اختلالات في تسيير الوكالة قبل تقديم الشكاية للوكيل العام بالمحكمة ذاتها، الذي أمر الفرقة الجهوية للشرطة الجهوية بالتحقيق فيها، قبل إيقاف المتهم الذي برئ من تهمة التبديد، وإيداعه سجن بوركايز قبل الشروع في التحقيق معه من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى.

وأحال القاضي ملفه على غرفة الجنايات التي عينت ملفه في 6 يناير الماضي قبل الشروع في البت فيه وتأجيل ذلك في 6 جلسات سبقت مناقشته بعد تعيين نقابة المحامين بفاس، محاميا للدفاع عنه في إطار المساعدة القضائية، وتعذر حضور الممثل القانوني للبنك، رغم استدعائه المتكرر.

حميد الأبيض (فاس)