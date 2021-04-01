سيتكومان على “دوزيم” في رمضان

القناة الثانية تعول على الترفيه والدراما لكسب رهان نسب المشاهدة

وضعت القناة الثانية “دوزيم” تفاصيل شبكة برامجها الخاصة برمضان، مؤكدة أنها حرصت على توفير باقة متنوعة من برامج الترفيه، تستجيب للإقبال المتزايد على التلفزيون.

وسيكون مشاهدو القناة خلال رمضان على موعد مع مجموعة من الأعمال التي تراهن عليها من أجل كسب رهان نسب المشاهدة، منها المسلسل الدرامي “باب البحر”، الذي أخرجه شوقي العوفير وشاركت فيه سامية أقريو، إلى جانب إدريس الروخ ونورة الصقلي، بالإضافة إلى برنامج “شاهد قبل الحذف”.

وتبرمج القناة الثانية، لأول مرة، “سيتكومين” فكاهيين، بشكل يومي، ويتعلق الأمر بـ “كلنا مغاربة”، الذي سيبث مباشرة بعد الإفطار، من إخراج صفاء بركة وكتابة بشرى مالك. ويشارك فيه مجموعة من نجوم الكوميديا، من قبيل محمد خياري وعبد الله فركوس ودنيا بوتازوت ومريم الزعيمي ونورا الصقلي وعبد الله ديدان وسناء عكرود وزهور سليماني وموس ماهر وهند بن جبارة، ثم سيتكوم “قيسارية أوفلا” الذي أخرجه وشارك فيه الفنان رشيد الوالي، إلى جانب نسرين الراضي، وحمزة الفيلالي، وسعدية أزكون، وبن عيسى الجراري، وهيثم مفتاح، والمهدي شهاب، وحسن عليوي ومريم قدمير.

وجاء في تفاصيل البرمجة التي اعلنت عنها القناة، عودة الكبسولة الفكاهية “الكاميرا الخفية” في موسم جديد، علما أن اللقاء سيتجدد بالكوميدي حسن الفد من خلال “الفد تيتي”، التي ستبث مباشرة بعد كبسولة “فين غادي”، البرنامج الذي يمزج بين الترفيه والثقافة العامة متنقلا بين عدد من مدن المملكة على سيارة أجرة، علما أنه ابتداء من الساعة 11 ليلا و45 دقيقة، سيلتقي مشاهدو دوزيم مع الفنان كمال كاظمي في السلسلة الجديدة “حديدان وبنت الحراز”.

وبالنسبة إلى الأعمال الدرامية التي تعول عليها القناة خلال “رمضان”، يتعلق الأمر بسلسلتين أسبوعيتين، وهما “دايزو لقوام” تبث كل يوم اثنين، وهي من الدراما الكوميدية من إخراج إلهام العلمي وسيناريو الفنان عدنان محجة، بطل السلسة والمغنية منال بنشليخة، و “دار السلعة” تعرض في التوقيت نفسه، كل يوم خميس، من إخراج محمد أمين منى وكتابة مريم الدريسي، فهي عبارة عن دراما اجتماعية تشدّ المشاهد من البداية، مع قصة أخوة “تتمزق” بعد وفاة الأب.

وفي هذا الصدد، قال سليم الشيخ المدير العام للقناة الثانية، إن حصة الإنتاجات الوطنية في جدول برامج القناة لرمضان 2021، تتجاوز نسبة 88 بالمائة، ما سيوفر للمشاهدين المغاربة باقة منوعة من برامج الترفيه، تستجيبُ للإقبال المتزايد على التلفزيون”.

بالإضافة إلى البرامج المعتادة المعروضة على القناة، ستتاح لمتابعي القناة مشاهدة أكثر من اثني عشر برنامجا دراميا جديدا، عبارة عن مسلسلات أصلية ومسلسلات كوميدية وبرامج فكاهية.

إيمان رضيف