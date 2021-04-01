“الواف” يفرج عن مستحقات لاعبيه

صرفت إدارة الوداد الفاسي لكرة القدم رواتب ثلاثة أشهر للاعبيها من أصل أربعة، بعد توصلها بمنحة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والمحددة في 100 مليون.

وينتظر مكتب الوداد الفاسي التوصل بمنحة 40 مليونا من جماعة المشور، لتتم تسوية الوضعية المالية للاعبين والطاقم التقني.

وينتظر اللاعبون والطاقم التقني منح ستة انتصارات وتعادل، بعدما عانوا مشاكل مالية كثيرة في الأشهر الماضية، بسبب عجز إدارة “الواف” عن صرف مستحقاتهم.

وحقق الوداد الفاسي خمسة انتصارات متتالية في الدورات الماضية، وبات يحتل الرتبة الرابعة برصيد 25 نقطة.

خالد المعمري (فاس)