ماهر: أترفع عن حروب المواقع

يشارك الفنان موس ماهر، في رمضان، في “سيتكوم” لصالح القناة الثانية إلى جانب محمد الخياري وعبد الله فركوس وهجر عدنان، ومهدي تيكتو… ويتحدث ماهر في الحوار التالي عن توجهه إلى التمثيل، إضافة إلى جولاته في أوربا، ورفضه الاستمرار في “حروب” مواقع التواصل الاجتماعي.

كيف فكر موس ماهر في الانتقال من الغناء إلى التمثيل؟

يسعى الفنان دائما إلى إغناء تجاربه في جميع المجالات الإبداعية، وسبق لي أن اشتغلت في المسرح، وكانت هناك اتصالات مع عدد من المنتجين لخوض التجربة، وأخيرا اتصل بي المنتج خالد نقري يقترح علي المشاركة في “سيتكوم”، علما أنني رفضت، في وقت سابق، خوض التجربة في أدوار صغيرة، مثل ضيف شرف.

وهل صادفتك بعض الصعوبات في مجال التمثيل؟

أبدا، حصل انسجام كبير مع باقي الفنانين، سواء بالنسبة إلي أو الفنانة هجر عدنان، خاصة أن المخرجة صفاء بركة ساعدتنا كثيرا بطريقة احترافية، رغم الفارق الكبير بين الممثلين والموسيقيين الذين غالبا ما يتميزون بالعفوية.

هل أثرت تداعيات كورونا على حفلاتك؟

لا يمكن وضع جميع الفنانين في “سلة واحدة” بخصوص تأثرهم بتداعيات جائحة كورونا، فهناك فنانون عانوا كثيرا خلال فترة الحجر الصحي، وهناك آخرون تأقلموا مع الوضع بسرعة.

في ما يخص وضعيتي، فقد استغللت تخفيف إجراءات الحجر في أوربا من أجل إحياء بعض الحفلات في إيطاليا وإسبانيا، ناهيك عن النجاح الكبير الذي لقيته حفلاتي في دبي بالإمارات العربية المتحدة، لكن هذا لا يمنع من القول إن “المغنين كلاو العصا في كورونا”.

أصبحت أغلب حفلاتك الفنية خارج المغرب…

صحيح، ويكفي أن أشير إلى أن “السيتكوم” الذي أشارك فيه في رمضان، كان بإلحاح من أفراد الجالية الذي طالبوا مني أكثر من مرة أن أجرب حظي في التلفزيون.

أما بخصوص حفلاتي في الخارج، فقد كان الإقبال كبيرا عليها، وأشير إلى أن جولتي في الولايات المتحدة الأمريكية كانت موفقة جدا، كما أنه وفي عز كورونا قمت بحفلات في دبي وأبو ظبي ورأس الخيمة…

ابتعدت عن “صداع” مواقع التواصل الاجتماعي..

بحكم طبعي ورفضي تقبل الإهانة واجهت بعضهم في المواقع نفسها، لكن مع مرور الوقت، اكتشفت أنه بحكم السن لا يسمح لي أن أستمر في مواجهة العبث، وتولدت لي قناعة أن الأمر لا يعدو ضريبة للنجاح والنجومية، فلو كنت فنانا عاديا، لما شنت الحروب علي، ولما وجدت نفسي مقحما في ملف لا علاقة لي به إطلاقا، وربما يسعى أصحابه إلى الشهرة بالحديث عني.

أجرى الحوار: خالد العطاوي