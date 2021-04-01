“دموعي سالاو” تهدي رشيد “الطوندونس”

تصدرت المغنية سلمى رشيد، قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على “يوتوب”، بفضل آخر أعمالها الفنية، وهي أغنية تحمل عنوان “دموعي سالاو”، طرحتها مساء الجمعة الماضي، وصورتها على طريقة فيديو كليب.

وحققت الأغنية، ساعات قليلة بعد طرحها على القناة الرسمية لرشيد على “يوتوب”، نسب مشاهدة مهمة، ما مكنها من التربع على عرش “الطوندونس” المغربي، إذ شاهدها بعد أقل من 24 ساعة على طرحها، حوالي نصف مليون مشاهد.

وتعاونت رشيد من خلال أحدث أعمالها الفنية مع يونس آدم الذي كتب كلمات الأغنية، فيما لحنها محمد الرفاعي، وعاد التوزيع الموسيقي لحمزة الغازي، علما أن الإخراج كان من توقيع الأخوين هيثم ومحمد فحصي.

وفي سياق متصل، وفي الوقت الذي تساءل فيه بعض النشطاء عن السبب وراء تأثر رشيد بالأغنية، باعتبار أنها سبق أن نشرت على صفحتها على “إنستغرام” فيديو عبرت فيه عن تأثرها الكبير بكلمات العمل، خرجت المغنية عن صمتها لتكشف السبب.

وقالت في تدوينة نشرتها على “إنستغرام”، إن كلمات أغنيتها أثرت فيها بدرجة كبيرة بسبب فقدان خالتها والتي كانت بمثابة والدتها، مشيرة إلى أن رحيل خالتها جرحها وغير فيها الكثير، قبل أن تضيف أن صورتها مازالت أمام عينيها، وإلى اليوم مازالت تبكي فراقها “الفقدان من أشد الآلام اللي ممكن نحسو بيه “، على حد تعبيرها.

إ. ر



