المجدوب: الصعود حلمنا

مدرب اتحاد وجدة قال إن الجمهور يساند الفريق عبر «فيسبوك» بعد إغلاق المدرجات

قال محمد المجدوب، مدرب الاتحاد الإسلامي الوجدي لكرة القدم، إنه راض عن مستوى اللاعبين ومردودهم التقني، وسعيد في الوقت نفسه بوجود فريقه في المركز الأول في بطولة القسم الوطني هواة. وأضاف المجدوب، في حوار مع «الصباح»، أن الفريق يجني ثمار الاستعداد المبكر للبطولة، واعتماده على أبناء المدينة، والجهود التي ما فتئ يبذلها المكتب المسير، وتلاحم جميع مكونات الفريق وتكاثف عملها الجماعي ووعيها بالمسؤولية. في ما يلي نص الحوار :

هل أنت راض عن مستوى الفريق ونتائجه ؟

أنا راض عن مستوى اللاعبين، ومردودهم التقني، وعن نتائج الفريق التي بوأته المركز الأول في بطولة القسم الوطني هواة، والتي تكرس الأداء الجيد الذي بات يقدمه الفريق داخل الميدان وخارجه، وهو ثمرة الانضباط والجدية في التداريب.

ما سر المنحى التصاعدي والنتائج الإيجابية التي حققها النادي؟

الفضل يعود إلى ظروف الاشتغال الجيدة، ما جعلني أعمل بنوع من الحرية والتركيز على تطوير مستوى الفريق، يضاف إلى هذا الاستعداد المبكر للبطولة، واعتماد الفريق على أبنائه، اللهم إذا استثنينا ثلاثة لاعبين جلبهم الفريق لتعزيز تركيبته البشرية، ثم الجهود التي ما فتئ يبذلها المكتب المسير برئاسة عبد الله قازوز، الذي وفر ظروف النجاح، خاصة الإمكانيات المادية، كما أن تلاحم مكونات الفريق وتكاثف عملها الجماعي ووعيها بالمسؤولية، انعكست إيجابا على مردودية اللاعبين وأدائهم داخل الملعب.

ماهي الأندية التي تتنافس على بطاقتي الصعود ؟

أعتقد أن المنافسة على الصعود للقسم الوطني الثاني حق مشروع لكافة الأندية التي تمارس في بطولة القسم الوطني هواة. غير أن هناك مجموعة من الفرق عبرت عن نيتها في الصعود، وجندت كل إمكانياتها، لتحقيق ذلك، منها جمعية المنصورية الذي حقق نتائج إيجابية، وأبهر متتبعي هذه البطولة، وتمكن من التأقلم مع أجواء القسم بسرعة، والنادي المكناسي الذي أتأسف لانفصاله عن مدربه الحسين توتةـ الذي حقق رفقته نتائج جيدة، وشباب المسيرة وفتح الناظور. ويبدو أن الفريق الذي يكون مهيأ من الناحية البدنية والذهنية والمادية، هو من يحسم الصعود.

ألا يؤثر اللعب بدون جمهور على اللاعبين ؟

رغم اللعب بدون جمهور بسبب ظروف كورونا، فإن جمهور اتحاد وجدة، يظل حاضرا معه بقوة من خلال ما ينشره في موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك “، ما يؤكد مساندته اللامشروطة للفريق، ويجعل اللاعبين كأنهم يلعبون أمام مدرجات مليئة بالجمهور. ونحن نأخذ كل ذلك بعين الاعتبار، كما أن الفريق يحظى بزيارة الجمهور قبل دخول اللاعبين مرحلة التركيز بإحدى المؤسسات الفندقية بوجدة، وقبل تنقله خارج المدينة، وبعد عودته بأي نتيجة إيجابية.

ماهي توقعاتك لمرحلة الإياب ؟

ستكون قوية، إذ ستشتعل المنافسة بين العديد من الأندية على الصعود للقسم الثاني، والتي ترغب في الحفاظ على مكانها في القسم الوطني هواة. كما لا تنبغي الاستهانة ببعض الأندية التي توجد في المراكز الأخيرة. إذن نحن نستعد بشكل جدي لمواجهة هذه المرحلة بالإيقاع الذي لعبنا به مرحلة الذهاب وقد نرفعه حسب الظروف التي تحيط بالمباريات.

ما موقفك من التغييرات التي تطول المدربين ؟

يبدو أن الطريقة التي يتم بها تغيير المدربين في جميع الأقسام ومختلف البطولات الوطنية في كرة القدم والاستغناء عنهم، تسيء إلى هذه اللعبة، ما يستوجب تدخل ودادية المدربين لتطويق هذه الظاهرة التي لا تخدم مصلحة الأندية. كيف يعقل أن ينهزم فريق في مباراتين فيؤدي مدربه ثمن ذلك بإقالته. يجب وضع حد لهذه الظاهرة التي تفشت كثيرا، وذلك بتقنين هذه العملية، وعدم السماح لأي فريق بالتعاقد مع أكثر من مدربين في موسم واحد، فلكل مدرب طريقة عمله وثقافته، وهذا يؤثر على اللاعبين ومردودهم ونتائج النادي.

أجرى الحوار : جمال الفكيكي (الحسيمة)

في سطور

الاسم الكامل: محمد المجدوب

تاريخ ومكان الميلاد: 1972 بسيدي يحيى الغرب

درب كفاح سيدي يحيى الغرب ووداد تمارة واتحاد سيدي قاسم واتحاد تاونات واتحاد تمارة واتحاد تواركة وحسنية ابن سليمان والنادي البلدي لورزازات وشباب هوارة.

حاصل على دبلوم ” دال « و» سين ” و”باء”

حقق الصعود مع وداد تمارة إلى القسم الثاني للبطولة الاحترافية

حقق الصعود مع حسنية ابن سليمان إلى القسم الأول هواة