افتتاح بورصة البيضاء…انخفاض طفيف في وتيرة التداولات

شهدت بورصة البيضاء عند الافتتاح، صباح اليوم (الجمعة)، انخفاضا طفيفا في وتيرة التداولات، متأثرة بخسارة مؤشرها الرئيسي مازي لـ 0,05 % مسجلا 11.486,79 نقطة.

وبدوره، هبط مؤشر “مروكو ستوك أنديس”، (MSI20)، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بـ 0,07% إلى 937,21 نقطة، فيما تراجع ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، بـ 0,05% إلى 9.342,85 نقطة.

وعلى مستوى المؤشرات الدولية، انخفض مؤشر “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” بـ 0,12% إلى 10.469,43 نقطة، فيما خسر “إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد” 0,14% مستقرا في 9.814,92 نقطة.

وعلى المنحى ذاته، تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” بـ 0,01% إلى 875,09 نقطة.