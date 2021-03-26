الهند توقف تزويد المغرب باللقاح

أبلغت مصانع “أسترازينيكا” في الهند، المغرب، بأنها ستتأخر في تزويده بالجرعات المتبقية من اللقاح البريطاني السويدي المضاد لفيروس “كورونا”، بسبب محدودية الإنتاج وارتفاع الطلب المحلي عليه.

وأوضح معهد “سيروم” الهندي للقاحات، أنه سيتم تأخير الإمدادات الإضافية من لقاح “أسترازينيكا”، بالنسبة إلى المغرب والسعودية والبرازيل، مؤكدا أنه يعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية، حسب ما جاء في قصاصة لوكالة “رويترز” العالمية للأنباء.

ويأتي تأخير تزويد الهند بباقي الشحنات، إلى هذه الدول، بسبب تعرضها لانتقادات محلية، جراء تصديرها وبيعها كميات كبيرة من اللقاحات، في الوقت الذي تسجل أكبر نسبة إصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل، وتدخل في موجة ثانية من الوباء أدت إلى ارتفاع إجمالي الإصابات إلى حوالي 11.6 ملايين إصابة، مما جعل الحكومة الهندية تمارس ضغوطات على المعهد المنتج للقاحات، حسب مصادر “رويترز”.

ومن أصل 20 مليون جرعة طلبت وزارة الصحة التزود بها ودفعت ثمنها مسبقا، توصل المغرب بحوالي 7 ملايين جرعة فقط من لقاح “أسترازينيكا”، المصنع في الهند، والتي تعتبر من بين أوائل البلدان المصنعة للقاحات في العالم، قبل أن يتوقف إمداده بالشحنات المتبقية، بسبب مشاكل في الإنتاج.

كما تنتظر وزارة الصحة التوصل بحوالي مليون و600 ألف جرعة من لقاح “أسترازينيكا”، المصنع في كوريا، خلال نهاية مارس الجاري، في إطار مبادرة “كوفاكس”، التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان توزيع عادل للقاح على البلدان الفقيرة.

وسبق للمفوضية الأوربية، أن هددت قبل أيام، بوقف تصدير لقاح “أسترازينيكا” بموجب قانونها الخاص بالطوارئ، قبل أن تتلقى مجموع بلدان الاتحاد الأوربي شحناتها كاملة منه، وتلقيح سكانها أولا. كما وجهت رسالة إلى المختبرات المصنعة للقاح تطالبها بتنفيذ عقودها مع بلدان أوربا أولا، التي تعرف موجة ثالثة من الوباء، وارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات، قبل تسليم اللقاحات إلى دول أخرى.

نورا الفواري