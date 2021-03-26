العنصر: التوظيف الجهوي للإنصاف المجالي

اصطف حزب الحركة الشعبية إلى جانب سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، وعضو المكتب السياسي للحزب، أمام ما يتعرض إليه من انتقادات من قبل النقابات التعليمية وتنسيقيات الأساتذة المتعاقدين، التي تخوض إضرابات وطنية ووقفات احتجاجية، دفاعا عن المدرسة العمومية والوظيفة العمومية.

وأكد محند العنصر، الأمين العام للحركة، أن التوظيف العمومي الجهوي، خيار إستراتيجي لإحقاق العدالة والإنصاف المجالي، مضيفا أن الحزب يتابع التداعيات الناجمة عن الحركة الاحتجاجية لأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وينتظر نتائج التحقيق المفتوح حول ملابسات التدخل الأمني، الذي صاحب احتجاجات الرباط.

وأعلن العنصر أن الحركة الشعبية يدعم الإصلاحات البنيوية والإستراتيجية غير المسبوقة، التي عرفها ويعرفها قطاع التعليم، والتدبير المحكم للمنظومة التعليمية بمختلف مستوياتها، مؤكدا دعوته إلى تغليب لغة الحوار، الذي لم تغلق أبوابه يوما، وتثمين التدابير القانونية والقطاعية والمؤسساتية المتخذة في هذا الإطار، لإحاطة التوظيف الجهوي العمومي في قطاع التعليم بكل الضمانات الكفيلة بتوفير الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه القاعدة الأساسية في منظومة التربية والتكوين، وهي ضمانات قانونية، يقول العنصر، وضعت حدا لما كان ولا يزال يسمى التعاقد الذي لم يعد له أساس.

برحو بوزياني