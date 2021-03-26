عبد النباوي… خبير العدالة

الرئيس المنتدب الجديد للسلطة القضائية راكم تجربة واسعة وشارك في صياغة القوانين

راكم الدكتور محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب الجديد للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقض، المعين من قبل جلالة الملك، أول أمس (الاثنين)، تجربة مختلفة، مكنته من العمل عن قرب في كل المناحي المرتبطة بالعدالة، كما أسهم بحضوره الفعال والقوي في مختلف الورشات المتعلقة بالقضاء والقانون، ناهيك عن سجل حافل، إذ شارك في العديد من المؤتمرات الدولية والأممية حول حقوق الإنسان والوقاية من الجريمة، إلى جانب دوره خبيرا في وضع الاتفاقيات المتعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومساهمته المتميزة بعضوية لجنة صياغة قانون المسطرة الجنائية الجديد، ولجنة صياغة قانون مكافحة الإرهاب وبلجنة صياغة قانون الهجرة.

محمد عبد النباوي، الذي حظي مرتين بالتوشيح الملكي، وسام العرش من درجة ضابط في 2012 ووسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط كبير في 2013، يتقن الفرنسية، ما بوأه مكانة خاصة في التمثيليات الدبلوماسية القضائية، ومشاركاته البناءة في كل المهام التي أسندت إليه خارج أرض الوطن، كيف لا وهو خريج المعهد الوطني للدراسات القضائية بفرنسا في 1993، حين حصل على دبلوم متخصص في القضاء الإداري.

الجانب المهني للرجل، يشير إلى أنه ذو خبرة كبيرة، لم تتكون لديه بالتحصيل فقط، بل بالممارسة والمسؤوليات التي تقلدها، وترك بصماته فيها، من قبيل اشتغاله مديرا للشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، ومدير إدارة السجون وإعادة الإدماج قبل استقلالها عن وزارة العدل، ناهيك عن مهامه في النيابة العامة وكيلا للملك بالعيون وبنسليمان والمحمدية بين 1984 و1997، ووكيلا للمحكمة الابتدائية أنفا.

المسار الحافل للدكتور عبد النباوي، بوأه ليحظى بثقة جلالة الملك ويعينه عند أول تنصيب لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في سادس أبريل 2017، وكيلا عاما للملك بمحكمة النقض، ورئيسا للنيابة العامة، وهي المؤسسة التي أرسى استقلاليتها ودافع عنها، كما فرض لها المكانة التي تستحقها في هرم السلطة القضائية.

في آخر تقرير له رئيسا للنيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، دعا الدكتور عبد النباوي أعضاء النيابة العامة إلى بذل مزيد من الجهد لتكريس نيابة عامة مواطنة تتفاعل مع الاهتمامات والانتظارات المشروعة للمواطنين حول عدالة منصفة وفعالة ومنفتحة، بما يحقق تواصلا يعزز المصداقية والثقة ويجعلها في مستوى الثقة الملكية الكريمة… وكانت الكلمات الموجهة أيضا لكل الفاعلين والشركاء، بمثابة وصية من الرجل الذي لم يكن يعلم حينها أنه سيغادر بناية رئاسة النيابة العامة، لاستكمال صرح البناء، بالجلوس على كرسي الرئيس المنتدب للسلطة القضائية.

المصطفى صفر