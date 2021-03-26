كواليس الفرق

الفتح الرياضي

برمج مصطفى الخلفي، مدرب الفتح الرياضي، حصتين إعداديتين، أمس (الثلاثاء)، استعدادا لاستئناف البطولة الوطنية، في أبريل المقبل، وحصة واحدة، اليوم (الأربعاء)، وإلى غاية بعد غد (الجمعة).

وعلمت “الصباح”، أن رفع الخلفي من إيقاع التداريب، يعود إلى رغبته في تحضير اللاعبين للمباراة الإعدادية، التي يخوضها الفريق أمام أولمبيك خريبكة السبت المقبل.

الجيش الملكي

ندد فصيل “بلاك آرمي»، المساند للجيش الملكي، بطريقة بيع منتوجات فريقه بالمركز الرياضي العسكري.

ورفع بعض أفراد الفصيل لافتة أمام مركز الجيش الملكي كتب عليها “واش كاتبيعو التونيات ولا الممنوعات”، في إشارة منه إلى الإجراءات المعقدة المتخذة في سبيل شراء الأقمصة.

وأصدر “بلاك أرمي” بلاغا استنكاريا يعبر من خلاله عن احتجاجه على الطريقة الغريبة المتخذة أثناء بيع الأقمصة.

المغرب التطواني

يواصل المغرب التطواني تحضيراته للبطولة الوطنية، بحصتين يوميا، ابتداء من أول أمس (الاثنين)، بين قاعة لبناء الأجسام وملعب التداريب.

ويواجه الفريق التطواني اليوم (الأربعاء)، يوسفية برشيد، وديا، بالرباط، استعدادا لمباريات البطولة المقبلة.

مولودية وجدة

ألغى مولودية وجدة معسكره التدريبي المغلق بالرباط، الذي كان مقررا الأحد الماضي، بسبب إضراب لاعبيه عن التداريب، احتجاجا على عدم التوصل بمستحقاتهم المالية.

ورفض اللاعبون استئناف التداريب منذ الجمعة الماضي، رغم كل التدخلات لثنيهم عن قرارهم.

في المقابل، يخضع الحارس مهدي مفتاح حاليا للترويض بعد العملية الجراحية، التي خضع لها أخيرا، في انتظار التحاقه بالتداريب خلال الأيام القليلة المقبلة.

نهضة الزمامرة

قرر المدرب محمد العلوي الإسماعيلي، إضافة لاعبين من فئة الأمل إلى الفريق الأول، يتعلق الأمر بعبد الفتاح الهاروش من مواليد 2001، ويوظف ظهيرا أيسر، ونزار الشرقي المولود في 2000، ويلعب في وسط الميدان.

وسبق للاعبين أن تدرجا في الفئات الصغرى لأمل سيدي بنور، الممارس في القسم الإقليمي لعصبة دكالة عبدة سابقا.

وقالت إدارة الفريق في بلاغ “جاء استدعاء الشرقي والهاروش بعد متابعة دقيقة، ومجموعة من التقارير المنجزة من قبل تقنيي الفريق”.