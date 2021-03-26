جزء ثالث من “سلمات أبو البنات”

علمت “الصباح” أن فريق مسلسل “سلمات أبو البنات”، الذي سيعرض على شاشة قناة ” إم بي سي 5″، الموجهة لسكان المغرب الكبير، دخل مرحلة تصوير الجزء الثالث من العمل، بعدما انتهى من تصوير الموسم الثاني.

وقالت المصادر، إن المشاركين في العمل، ظلوا في مواقع التصوير من أجل إتمام تصوير مشاهد الموسم الثالث، دون أن يستفيدوا من عطلة، علما أن الموسم الثاني من المتوقع أن يكون ضمن شبكة برامج القناة الخاصة برمضان، فيما لم يحدد موعد بث الموسم الثالث.

وكشفت المصادر ذاتها أن العمل، الذي يشرف على إنجازه هشام الجباري، سيعرف الكثير من المفاجآت، سيما أن القناة تراهن عليه، من أجل فرض نفسها على المشاهدين المغاربة، بعد نجاح الموسم الأول من المسلسل الذي بث رمضان الماضي.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المسلسل في موسمه الثالث، سيعرف مشاركة أسماء أخرى، فيما ستحتفظ أخرى بمكانها، إذ كشفت المصادر، أن محمد خيي، سيظل من أبرز الأسماء المشاركة في العمل.

إ.ر