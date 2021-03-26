تسكت تتبرأ من حسابها

فاجأت المغنية ابتسام تسكت متابعيها، وأعلنت اختراق حسابها على “فيسيوك”. وقالت تسكت، إنه رغم محاولات عديدة لاسترجاع حسابها، فشلت في الأمر، قبل أن تتبرأ مما ينشر عليه، مؤكدة أنها لا تتحمل مسؤولية ذلك.

وجاء في تدوينة نشرتها على “صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، حظيت بتفاعل الكثيرين ” تم اختراق صفحتي على فيسبوك، قبل أكثر من شهر تقريبا، وحاولنا عدة مرات استرجاعها ولكن للأسف لم نتمكن من الأمر، لذلك لست مسؤولة عن كل ما ينشر بها إلى حين إعلان استرجاعها إن شاء الله، شكرا على حبكم وتشجيعكم ووفائكم”.

وفي سياق متصل، أعلنت تسكت قبل مدة، أنها ستعود إلى جمهورها، بأغنية جديدة، تحمل عنوان “مباشرة”، ستصورها على طريقة فيديو كليب.

وطرحت أكتوبر الماضي، أغنية تحمل عنوان “أنا وياه”، صورتها على طريقة فيديو كليب.استطاعت، بفضلها، وبعد غياب طويل، أن تتربع على عرش “الطوندونس” المغربي. وكتب كلمات الأغنية ولحنها مدير أعمالها رحال الوزاني، فيما قام عبد الصمد عكيف بالتوزيع، علما أن إخراج العمل، من توقيع المخرج عماد أزويات.

وعادت تسكت من خلال الأغنية ذاتها، إلى الساحة الفنية، بعد مدة من الغياب، سيما أنها كانت عالقة باسبانيا، بسبب الحجر الصحي للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، وإغلاق الحدود.

إ. ر

