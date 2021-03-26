“الحنانة” تعيد بطمة إلى الغناء

عادت المغنية دنيا بطمة إلى الساحة الفنية، رغم الأزمة التي تمر منها، إذ أطلت على جمهورها بأغنية جديدة لمناسبة عيد الأم، تحمل عنوان “الحنانة”.

وصورت بطمة أحدث أغانيها الفنية، على طريقة فيديو كليب طرحته على قناتها الرسمية على “يوتوب”، حظيت بعد ساعات من الإفراج عنها، بنسب مشاهدة مهمة، إذ بلغت 300 ألف مشاهدة.

وتعاونت بطمة من خلال جديدها الفني، مع محمد أمير الذي تكلف بكتابة كلمات الأغنية، فيما لحنها مهدي غولام، وعاد التوزيع الموسيقي لبدر مخلوفي، علما أن الإنتاج والإخراج من توقيع زوجها البحريني، محمد الترك.

واختارت بطمة أن توجه، من خلال الأغنية، رسالة لوالدتها، إذ كتبت في آخر فيديو كليب الأغنية الذي صور بمراكش تحية محبة وتقدير وإجلال إلى رمز الحب والحنان… التي تسهر لننام وتشقى لنسعد… الشمعة التي تحترق لتضفي علينا بنورها”، قبل أن تضيف “إنها الأم… أدامها الله تاجا فوق رؤوسنا… وتغمد كل أم توفيت برحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته”.

وحرصت بطمة على الترويج لأحدث أعمالها الفنية، من خلال نشر مقاطع من كواليس العمل، وأيضا صور خلال تسجيل الأغنية، لتشويق جمهورها لأعمالها الفنية، بعيدا عن الأزمات التي تمر منها.

إيمان رضيف

