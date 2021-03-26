آليات التعاضد لتحقيق الإقلاع

المطلوب الانتقال من رؤية معيشية اجتماعية إلى خطة إنتاجية اقتصادية رائدة

استثمر المغرب كثيرا من المال والجهد، من أجل تنمية أنشطة الاقتصاد التضامني، خلال عشرين سنة الأخيرة، لكن لم يصل القطاع بعد إلى مرحلة النضج، إذ يحتاج إلى مقاربة جديدة، ليصبح من القطاعات الاقتصادية المعاصرة، وأحد روافد النمو الاقتصادي.

وأوضح نجيب ميكو، الخبير في الدراسات الإستراتيجية بهذا الصدد، أن المشكل لا يكمن في الطاقات البشرية أو الاستثمارات المالية، بل في غياب رؤية جديدة مبتكرة تحل محل قناعاتنا الراسخة التي أبان واقعنا عن محدوديتها وعن قلة فعاليتها.

وأشار إلى أن التحدي المطروح، حاليا، يتمثل في العمل على الانتقال بالاقتصاد التضامني من رؤية معيشية اجتماعية صرف إلى رؤية إنتاجية اقتصادية رائدة، ومن مقاربة الفرد والتعاونية، باعتبارهما مخاطبين، إلى مقاربة الورشة التثمينية والشركة التعاضدية والتجارية، ومن منطق المساعدة على تمويل مستلزمات الإنتاج إلى تعاضد المشتريات، من أجل تحسين ثمن التكلفة واقتناء أحسن جودة والاستفادة من ائتمان المزود ورفع التنافسية، ومن قناعة وجوب الاعتماد على الذات في الإنتاج والتسويق واقتحام الأسواق الدولية إلى قناعة الشراكة والتحسين البنيوي للكفاءات والدخل، في إطار اقتصاد سوق اجتماعي تضامني يوضح رؤية المستقبل لفاعليه ويحصن كرامتهم ويدعم السكينة الاجتماعية ويفتح آفاقا وفرصا جديدة لاقتصادنا الوطني.

واعتبر أنه يجب أن ينصهر جميع الفاعلين في القطاع في ورشات محلية جامعة ومتعددة الاختصاصات ومصادق على بنياتها وآلياتها ونظام جودتها، باعتبارها منصة للإنتاج ولتبادل الخبرات بين المنخرطين فيها ولتكوينهم عن بعد عبر “شبكات افتراضية تضامنية”، وللتثمين والتعبئة حسب برامج تجارية مضبوطة تواكب متطلبات الأسواق الوطنية والدولية التي يجب أن تضطلع بها شركات مساهمة تعاضدية-تجارية خصوصية أفقية عبر مختلف الجهات، تستجيب لشروط الإحترافية والكفاءة والحكامة، من بين مهامها الاصطلاع بتعاضد مشتريات وسائل الإنتاج لكل الورشات المنخرطة فيها وتعاضد التسويق، على أن يمتلك كل المنتجين المنخرطين فيها سواء كانوا فرادى أو تكتلات، على الأقل حصة المراقبة في رأس المال، ما سيفسح المجال لمستثمرين وطنيين ودوليين حاملين لقيمة مضافة استثمارية أو إنتاجية أو تسويقية، أن يساهموا في رأسمالها.

إننا هنا أمام نظام متكامل «Écosystème» ومدمج يقوم على إنتاج وطني صرف وعلى كفاءة وطنية في مختلف حلقاته، نظام ألقبه “نظام الأصفار الثلاثة” إذ يتميز بكونه يكلف في تدبيره صفر درهم للتعاونية وصفر درهم للدولة وصفر درهم للشركات التعاضدية التجارية، إذ يتحمل تمويله المستهلك المباشر كاملا ولكن عن طريق أسعار عادلة. نظام يقاوم الوساطات السلبية الانتهازية والمثبطة ومن ثم يقاوم سلب المنتجين الصغار ويفتح لهم أبواب الكرامة الاجتماعية وسلاليم الارتقاء الاقتصادي والاجتماعي ويمنحهم كل مقومات الاستقرار في محيطهم السكني كجنود المحافظة على البيئة. كما يستجيب لانتظارات المستهلك الوطني والدولي في الحصول على منتجات أصيلة ومتنوعة ومتميزة وذات جودة عالية وبأسعار عادلة.

وأوضح ميكو أن المشروع الملكي الجديد، بخصوص التغطية الاجتماعية الشاملة، يعد لبنة حاسمة في اتجاه تزويد الاقتصاد التضامني برمته بآلية الانخراط في الاقتصاد المهيكل والكرامة والاستشراف الإيجابي للمستقبل، علما أن الفاعلين في القطاع سيكونون مؤهلين ماديا لتحمل مساهماتهم في التغطية الاجتماعية، من خلال نتاج مبيعاتهم في إطار الرؤية الجديدة المقترحة المرجوة. كما أن نموذج “السوق التضامنية” البيضاء، الذي تحمله منذ بضع سنوات مؤسسة محمد الخامس للتضامن، يعرف نجاحا ملحوظا، سيقوي حتما فرص فتح أسواق جديدة في مدن عديدة على المدى القريب من قبل المؤسسة، ما من شأنه أن يوضح الرؤية ويفتح المسار أمام القرار الحكومي والفاعلين الاقتصاديين لينصب الاهتمام والجهد في اتجاه اقتصاد تضامني بنظرة ابتكارية جريئة ومقاربة محينة ووتيرة تفعيل عالية.

عبد الواحد كنفاوي