برلماني يدعو إلى حوار جاد ومسؤول مع الأساتذة

وجه محمد التويمي بنجلون، النائب البرلماني عن حزب “الأصالة والمعاصرة”، رسالة إلى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، مطالبا إياه بفتح آفاق الحوار الجاد والمسؤول مع ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المعنيين، بملف التوظيف بالتعاقد.

وطالب التويمي أمزازي بالاطلاع على مطالب الأساتذة الذي ضمنها في المراسلة التي توصلت “الصباح” بنسخة منها، مشددا على ضرورة طي هذا الملف من خلال معالجة كل الإشكالات التي يعرفها الأستاذ، ردا لاعتباره وصونا لمكانته الخاصة داخل المجتمع.

وذكر البرلماني أن أولى مطالب الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية، تتجسد في “إنهاء صيغة التعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتي لا توضح الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية المصادق عليها من قبل المجالس الإدارية لهذه الأكاديميات بمارس 2019، أن الوزارة المعنية قد نسخت العقود موضوع الاحتجاج، وكذا مطابقة النظام المؤطر لأطر الأكاديميات مع النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وهو ما يدعو إلى تعديل القانون 07.00 لإبراز مكانة الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية، كموظفين عموميين يتساوون في الحقوق والواجبات مع نظرائهم”.

ويتلخص المطلب الثاني، حسب المصدر ذاته، في إيجاد صيغة ملائمة لتمكين الأساتذة المعنيين من الحركة الوطنية للوزارة، بما لا يمس باستقرار المنظومة التي أرساها القانون الإطار 51.12 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين و البحث العلمي، كما حدد أهدافه المجلس الوزاري برئاسة الملك، خيارا وطنيا إستراتيجيا لإصلاح قطاع التعليم، وكما صادق عليه البرلمان بغرفتيه، بعد نقاش واسع ومشاورات جدية وعميقة.

أما المطلب الثالث للأساتذة أطر الأكاديميات، الذي ضمنه التويمي في مراسلته، فهو تمكينهم من التساوي مع نظرائهم في نظام التقاعد و المعاشات المعمول به، بما يرسي مبدأ المساواة على أرض الواقع، كما تم التنصيص عليه بالدستور، وبما لا يعاكس تصدير الوثيقة الدستورية التي تنص على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الإنتماء الإجتماعي أو الجهوي.

(ي.ع)