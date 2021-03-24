بورصة البيضاء…شبه استقرار في وتيرة التداولات عند الافتتاح

شهدت بورصة البيضاء عند الافتتاح، صباح اليوم (الأربعاء)، شبه استقرار في وتيرة التداولات، بعدما سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” انخفاضا طفيفا بنسبة 0,02 في المائة مسجلا 11.380,15 نقطة.

فيما استقر مؤشر “مروكو ستوك أنديس”، (MSI20)، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، في 926,27 نقطة، بينما انخفض ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، بـ0,02 في المائة إلى 9.255,16 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل مؤشر “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” ارتفاعا بنسبة 0,17 في المائة، ليستقر في 10.447,74 في المائة، مقابل تراجع “إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد” بنسبة 0,03 في المائة مسجلا 9.732,38 نقطة.

أما المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″، فقد استقر في 862,81 نقطة (-0,12 في المائة).