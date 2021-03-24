بني ملال…انتعاشة سياحية تبشر بانطلاقة متجددة للقطاع

قال المندوب الإقليمي للسياحة ببني ملال عبد الفتاح باودن إن تداعيات جائحة كورونا المستجد على القطاع السياحي بجهة بني ملال-خنيفرة كانت مؤثرة ، مبرزا أنه مع تواصل حملة التلقيح ضد الوباء بدأت الحركية تستعيد عافيتها تدريجيا.

وأضاف باودن “إن آثار الأزمة الصحية كانت لها تداعيات سلبية على جميع المهن المتعلقة بالسياحة، لكننا نأمل اليوم أن يتعافى النشاط السياحي بسرعة، خاصة مع انطلاق حملة التلقيح الوطنية التي تبشر بضوء في نهاية النفق، مما يفتح معه الطريق أمام دينامية متنامية وانتعاشة سياحية مطردة، تبشر بإعادة انطلاقة جديدة ومتجددة”.

وأبدى باودن تفاؤلا بشأن انتعاشة متواصلة تفضي إلى استعادة الوتيرة الطبيعية لهذا النشاط السياحي على المدى القصير ، مؤكدا أن تباشير إيجابية تلوح في هذا الاتجاه في أفق الموسم الصيفي المقبل أو على أكثر تقدير السنة المقبلة ابتداء من مارس المقبل.

وأشار المندوب الإقليمي إلى أنه قبل إطلاق حملة التلقيح، كانت الرؤية ضبابية. لكن اليوم ، أصبح الفاعلون العموميون والخواص أكثر إصرارا وثباتا ، ويتطلعون بالفعل إلى المستقبل بتفاؤل، رغم الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد -19 .