مسرار: كورونا قلب الموازين

كشف هشام مسرار الإعلامي ومقدم البرامج التلفزيونية، بعض أسباب غيابه عن شاشة التلفزيون في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن جائحة فيروس كورونا قلبت الموازين. وقال مسرار في دردشة مع “الصباح”، إنه يستعد للعودة من خلال برنامج جديد، يحتاج إلى وضع بعض التفاصيل الدقيقة، قبل أن يصل إلى مرحلة التصوير، وأكد أن هناك محاولات لتقديم موسم جديد من “واش حنا هوما حنا؟”. في ما يلي التفاصيل:

ما أسباب غيابك عن شاشة التلفزيون؟

اختارت القناة، بتشاور مع فريق العمل، توقيف عرض برنامج “كي كنتي وكي وليتي”، باعتبار أنه استنفد كل ما كان من الممكن القيام به خلال مواسمه السابقة، وأنه كان من الضروري البحث عن أفكار جديدة والمرور إلى المراحل الموالية.

جاءت جائحة فيروس كورونا، وانقلب كل شيء رأسا على عقب، وكان من الصعب تنفيذ فكرة برنامج جديد، يعوض “كي كنتي وكي وليتي”.

وأريد الإشارة، إلا أنه رغم الظروف التي فرضها فيروس كورونا، أشرفت، رفقة ابتسام كتيبي على تقديم برنامج “نكتاشفو بلادنا” والذي كان يهدف إلى الترويج للسياحة الداخلية، وعرف مشاركة مجموعة من الفنانين. كما أن القناة الثانية “دوزيم”، مازالت تعيد بث حلقات برامج أشرفت على تقديمها، منها “جزيرة الكنز” و”واش حنا هوما حنا؟” وهو الأمر الذي يؤكد أنني حاضر على التلفزيون، ولم يتم تغييبي.

أين وصل البرنامج الذي قلت، في وقت سابق، إنك تقدمت بفكرته للقناة وإنها وافقت عليها؟

وافقت القناة على فكرة البرنامج، وشرع فريق العمل في وضع خطوطه العريضة، إلا أن جائحة فيروس كورونا حالت دون ذلك، وتغير الوضع، والأكثر من ذلك، صار من الصعب تنفيذ فكرة البرنامج في ظل الوضع الذي يمر منه المغرب بسبب انتشار الفيروس، باعتبار أنها أضحت غير ملائمة.

لذلك غيــــــر فــــــريـــــق العمــــــــل فكرة البرنامج، ووضع أخرى. وحاليا نضع اللمسات الأخيرة قبل مرحلة التصوير. من جهة أخرى، هناك محاولات لتقديــــم موســـــــم جديـــــــد من برنامج “واش حنا هوما حنا؟”، سيما أن هذا النوع من البرامج، أجد نفسي فيه أكثر، بعد تجربة جائحة فيروس كورونا والتي غيرت فينا الكثير.

كانت لك تجارب تخص البرامج الرياضية، هل من الممكن إعادتها؟

يتوقع أن تشرع القناة الثانية “دوزيـــــم” فـــــي بــــث حلقــــــات جديــــــدة خلال الفترة المقبلة بشكــــــل يومـــــي، ويتعلق الأمر ببرنامج يحمل عنوان “نتحركو سيليبتري”، وهو برنامج رياضي، أستضيف فيه عددا من المشاهير من أجل تشجيعهم على ممارسة نوع من أنواع الرياضة، علما أنه خلال الموسمين السابقين، قمت بهذه المهمة شخصيا.

أجرت الحوار: إيمان رضيف