عبد العزيز تعود بـ”اللي مالوش كبير”

تدخل النجمة ياسمين عبد العزيز، منافسات دراما رمضان، من خلال مسلسل “اللى مالوش كبير”، الذي تعكف على تصويره حاليا، إذ اعتمدت فيه على الدراما الاجتماعية والشعبية، ويتخللها بعض مشاهد “الأكشن” والإثارة.

ويتناول العمل فكرة اختيارات الإنسان، وكيف يدفع ثمن هذه القرارات في حياته، وكذلك فكرة الرضا والطمع والتنازل عن مبادئ معينة مقابل تحقيق مصالحه.

ويشهد “اللي مالوش كبير” اجتماع ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي في الدراما لأول مرة بعد إعلان زواجهما السنة الماضية، كما تجدد ياسمين في العمل تعاونها مع المؤلف عمرو محمود ياسين والمخرج مصطفى فكري.

التحضير لـ”البريئة”

أنهت شركة جمال سنان، قبل أيام، توقيع عقود اتفاقها مع نجوم مسلسل “البريئة”، وهو عمل من 8 حلقات، ينطلق تصويره قريبا في بيروت.

وانضم للعمل إضافة إلى النجمة كارمن بصيبص، النجم بديع أبو شقرا، النجم يورغو شلهوب والنجمة تقلا شمعون.

ويعد العمل من إخراج رامي حنا، وتأليف مريم نعوم، ويقدم قصة اجتماعية مشوقة، تروي حكايات شخصيات مختلفة تعيش صراعات بين حاضرها ورواسب الماضي، ما يجعلها تواجه أصعب الظروف.