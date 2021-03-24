فنانون ينعون وفاة المخرج إسماعيل

الشوبي: رحمك الله يا صديقي فقد حملنا شارة النضال ضد البؤس غير ما مرة

نعى فنانون المخرج وكاتب السيناريو محمد اسماعيل الذي توفي، أول أمس (السبت)، عن سن ناهز 70 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.

وعدد الفنانون أنفسهم مناقب الراحل، الذي عرف عنه عشقه للفن، إذ مارس الإنتاج وكتابة السيناريو وإدارة وتنفيذ الإنتاج، وفازت العديد من أعماله المشاركة في مهرجانات وطنية ودولية بالجوائز.

وكتب الممثل محمد الشوبي، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “عليك الرحمات صديقي الجميل محمد إسماعيل، لم أشتغل معك قط، لكن عرفتك عن قرب، وتآلفنا في مهرجانات ولقاءات كثيرة، وحملنا شارة النضال ضد البؤس غير ما مرة، رحمك الله يا صديقي وأسكنك فسيح جنانه”.

كما نعت نقابة المسرحيين المغاربة ونجوم السينما والتلفزيون الراحل الذي أدخل، قبل أسابيع، إلى إحدى المصحات الخاصة في البيضاء، حيث كان من المرتقب أن يجري عملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن عرفت حالته الصحية تدهورا منذ السنة الماضية، بعد إصابته بانهيار عصبي في مرحلة أولى، ثم جلطة دماغية في مرحلة ثانية، جراء صعوبات مالية رافقت إنتاج فيلمه الأخير “لامورا.. الحب في زمن الحرب”.

واعتبر الراحل، منذ بداية تصوير الفيلم في السنة الماضية، أنه وضع حبل مشنقة في عنقه، مؤكدا أن الدعم الذي تلقاه لن يوفقه لإعداد الفيلم وفق ما يطمح إليه، منتقدا الكثير من الجهات، التي قدمت له وعودا بخصوص اللوجيستك، ثم أغلق مسؤولوها هواتفهم في وجهه. والراحل من مواليد تطوان في 1951، ودرس الحقوق في الرباط، وعمل في التلفزيون المغربي منذ 1974، وأخرج العديد من الأفلام والبرامج.

ومن بين أعمال الراحل أفلام “أوشتام”، “وبعد”، و “وداعا أمهات” و”أمواج البر”، و “هنا وهناك”، و”إحباط”، و”علال القلدة”، كما حصل على جوائز في عدة مهرجانات منها على الخصوص جائزة أحسن سيناريو في مهرجان الفيلم المستقل ببروكسل عن فيلمه “هنا وهناك”، وجائزة “النجمة الذهبية” لأفضل فيلم تلفزيوني عن فيلم “علال القلدة”، وجائزة الإخراج في المهرجان الدولي للتليفزيون بالقاهرة. كما فاز الفيلم ذاته بجائزة “النجمة الذهبية” لأحسن فيلم بالمغرب في مسابقة “نجوم بلادي”، وكذا جائزة لجنة تحكيم الشباب حصل عليها فيلم “وداعا أمهات” في الدورة السادسة لمهرجان السينما الفرنكفونية بآسفي في 2008.

خالد العطاوي