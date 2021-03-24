الحبس لمروج “سيليسيون” بالجديدة

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، الأربعاء الماضي، بمؤاخذة مروج أقراص مهلوسة ولصاق العجلات، من ذوي السوابق، وحكمت عليه ب15 شهرا حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل وكيل الملك بجنحة الحيازة والاتجار في المخدرات.

وجاء إيقاف المتهم من قبل فرقة محاربة المخدرات بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، بحي درب غلف، إذ أسفرت عملية إيقافه عن حجز 10 أنابيب من لصاق العجلات.

وتم افتضاح أنشطة المتهم، بعد توصل العناصر الأمنية بإخبارية تفيد بوجود المروج قرب مقر سكنه، لتتم مباغتته وإيقافه، ومن ثم اقتياده إلى مقر الأمن.

وبعد إشعار النيابة العامة المختصة، أمرت بوضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم.

وخلال الاستماع إليه اعترف بتعاطيه لترويج لصاق العجلات، نافيا ترويجه للأقراص المهلوسة، مشيرا إلى أنه أصبح يروج الممنوعات خلال الفترة الأخيرة بعد الإفراج عنه بعد قضائه لعقوبة حبسية.

وبعد إتمام البحث أحيل المروج على كيل الملك، الذي أمر بإيداعه السجن المحلي ومتابعته في حالة اعتقال حسب المنسوب إليه.

أ . س (الجديدة)