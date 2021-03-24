12 سنة سجنا لقاتل جاره

قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة متهم بالقتل وحكمت عليه ب12 سنة سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجناية، الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، فيما أدين متهمان توبعا في حالة اعتقال، بجنحة تبادل الضرب والجرح بالسلاح بسنة حبسا نافذا، فيما أدين ابن الضحية بستة أشهر حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة سراح بالجرم نفسه.

وعلمت “الصباح” أن قاضي التحقيق باستئنافية الجديدة، أودع ثلاثة متهمين السجن المحلي بالجديدة، على خلفية وفاة ضحية متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها في شجار بين عدة أشخاص استعلمت فيه الحجارة والأسلحة البيضاء قبل أن تنتهي المواجهة بإصابة الضحية بجروح بالغة، قبل أن يتم نقله على وجه السرعة في حالة حرجة إلى المستشفى، قبل أن يفارق الحياة متأثرا بإصابته.

وفور إشعارها بوقوع الحادث توجهت عناصر الدرك الملكي لمركز خميس متوح التابع للقيادة الجهوية للجديدة من أجل إجراء المعاينات الضرورية، قبل أن تتمكن من إيقاف الجاني بعد تحديد هويته، ففتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة، أفضى إلى أن جريمة القتل وقعت بسبب خلاف بين الجاني وأقربائه، في مواجهة ابن الضحية بسبب المرور من الطريق المقام أمام دكان الضحية الذي وضع حجارة لعرقلة مرور عائلة الجاني، ما دفع مرتكب جريمة القتل للنزول من سيارته والاحتجاج، فتبادل الطرفان الضرب والجرح بواسطة الحجارة، بعدما هدد ابن الجاني خصومه بواسطة السلاح الأبيض، قبل أن يصاب الضحية بحجر طائش أصابته في مقتل.

أحمد سكاب (الجديدة)