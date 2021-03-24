النسخة الخامسة من برنامج “أكري فوس”

نظمت مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري (قطاع الفلاحة)، المعروفة اختصارا بـ “أكري فوس”، أيام 16 و16 و17 مارس الجاري، دورة تدريبية لصالح أبناء المنخرطين المتمدرسين في السنة الثانية من الباكلوريا، تحت إشراف مدربين متخصصين ومعتمدين وطنيا ودوليا.

ومكنت المبادرة، التي تم إطلاقها في 2017، حوالي 300 تلميذ وتلميذة، حتى الآن، من الاستفادة من التدريب الذي يسمح لهم بالاعتماد على مواردهم الخاصة لزيادة فرصهم في النجاح، من خلال برامج الاستماع والدعم والتدريب الهادف.

ويشمل البرنامج، أيضا، آباء وأولياء التلاميذ، من خلال جلسات “تدريب الوالدين” الجماعية التي تهدف إلى اكتساب أدوات فهم الطفل وإدارة العواطف والتواصل الفعال من أجل مساعدتهم على مواكبة أبنائهم نحو طريق النجاح والحصول على شهادة الباكلوريا.

وتعزز “أكري فوس” مكانتها شريكا اجتماعيا مرجعيا على المستوى الوطني، وتواصل سعيها الحثيث من أجل تحقيق غاياتها النبيلة والمتمثلة في المساهمة في تحسين ظروف حياة موظفي ومتقاعدي قطاع الفلاحة.

يشار إلى أن “أكري فوس” تأسست في 2015، بموجب القانون رقم 60.12، بمبادرة من عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بهدف إرساء العمل الاجتماعي لصالح موظفي قطاع الفلاحة على أسس متينة ومهنية وبلورة وتنزيل إستراتيجية عمل اجتماعي تكون فعالة ومستدامة.

في هذا الإطار، فإن “أكري فوس”، التي تتبنى قيم الإنصاف، والقرب، وروح الخدمة، والإدماج، والتي تتمثل مهمتها في تحسين ظروف الحياة والعمل لموظفي قطاع الفلاحة، تعمل دائما، بدعم من وزير الفلاحة وكافة مكونات الوزارة، خاصة محمد صديقي، الكاتب العام لقطاع الفلاحة، منذ إنشائها، على تطوير المزيد من الخدمات الاجتماعية القادرة على تلبية احتياجات موظفي القطاع والاستجابة لتطلعاتهم.

وتقدم “أكري فوس”، اليوم، خدمات متنوعة، نذكر منها التأمين الطبي والاجتماعي، والمساعدات المالية، ومساعدات السكن، والأنشطة الثقافية والترفيهية، وأنشطة تعليمية وتدريبية أخرى، ناهيك عن الشراكات المختلفة الموقعة مع مؤسسات التمويل والتأمين.

ع . ن