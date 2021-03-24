تقنين “الكيف”… كثير من الهزل وقليل من الجد

بقلم: صلاح الدين الشنكيطي(*)

كان حظ النقاش، المواكب لمشروع قانون يقنن زراعة “الكيف”، ويحدث وكالة تشرف على ذلك، وتوجه المحاصيل المقتناة حصرا للمجال الطبي، ضعيفا، واختلط فيه الهزل بالجد، حتى غلبه، والحال أن الموضوع يطرح إشكالات جوهرية مرتبطة بمنطقة عزيزة، جُربت فيها كل المقاربات الممكنة، من زجرية في البداية، إلى تنموية في النهاية، بعنوان عريض هو “المصالحة مع الإنسان والمجال”. لكن الإشكال بقي قائما، وحين طرح النقاش، قبل الآن بزمن، لم يكن هناك استعداد كاف لتقبل فكرة من هذا القبيل، فقد حورب التفكير في الموضوع، واتهم المدافعون عنه بتهم الخسة والخروج عن الملة. وحين دخلت أحزاب سياسة في الموضوع، انتقلت معاداة الحزب إلى معاداة الفكرة.

ينطلق المشروع من معطيات الواقع الذي لا يرتفع، والتي من الأفيد أن نعيد التذكير بها:

إن زراعة القنب الهندي هي واقع، ويشكل، بالنسبة إلى عدد مهم من السكان المصدر الوحيد للعيش، رغم أنهم لا يستفيدون منه ماليا، قياسا بالأموال التي يدرها بعد تصنيعه وتهريبه.

إن الأراضي المعنية بهذه الزراعة، تمتد على حساب الغابات وزراعات أخرى معيشية، وبالتالي يتم تسجيل فشل في حصر مجال زراعة هذه “العشبة”.

إن البدائل الاقتصادية التي قدمت، لم يكتب لها النجاح، لأسباب لا يتسع هذا الحيز لاستعراضها، لكن النتيجة في نظر الجميع واحدة، وهي أن زراعة القنب الهندي بقيت مقاومة صامدة.

إن هذه الوضعية، كانت لها تداعيات على سكان المنطقة، الذين يجدون أسماءهم إما في دائرة المبحوث عنهم، أو المطاردين، أو من ذوي السوابق، ما زاد في الاحتقان الاجتماعي، وتداعيات أخرى على صورة وتمثل الدولة، ورموزها، لدى السكان المحليين.

إذا، ماذا يقترح المشروع؟

يقترح مقتضيات من شأنها:

معالجة الواقع بمعطياته، أي الإبقاء على الزراعة في “مجالها الطبيعي”، ومراقبته، والتخاطب مع السكان، واقتناء المحصول في كليته.

إنشاء دورة اقتصادية من منتوج متهم، دينيا وأخلاقيا وقانونا، وتحويله إلى مورد للقيمة، لمنتجه ولمصنعه ولمستهلكه، وكل ذلك بإشراف من وكالة وطنية.

المصالحة، نتيجة لما تقدم، مع المجال، وإقرار عفو على الماضي، والإنصات إلى المحلي، بعيدا عن أحكام ومنطلقات مازالت العديد من الألسن ترددها.

إن نقاشا هادئا، علميا، بعيدا عن الحسابات الضيقة، وعن قراءة ضيقة للنص القرآني، وعن تأويل غير مقاصدي له، واضعا رهانا له ربح الإنسان والمجال، هو الكفيل بإعادة الجد إلى موضوع غلب عليه الهزل… “واش فهمتي ولا لا؟”.

أتمنى أن يُفهم السياق كما الغايات، التي أطرت تقديم المشروع المعني، والغايات النبيلة التي يروم خدمتها وتحقيقها…

(*) موثق وعضو المجلس الوطني للأصالة والمعاصرة